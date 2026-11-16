В Польше задержали трех подростков, подозреваемых в подготовке теракта

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали трех поляков – 16-летнего подростка и двух 17-летних – связанных с международной неонацистской группировкой и подозреваемых в подготовке нападения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в X сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.

Как отмечается, задержанные подростки не только пропагандировали нацистскую и фашистскую идеологию, но и уже предпринимали шаги, направленные на совершение преступлений террористического характера.

Следствие установило, что двое 17-летних через интернет-мессенджеры обменивались информацией о самодельном изготовлении взрывчатых веществ, конструировании импровизированного огнестрельного оружия и производстве пиротехнических материалов для непосредственного совершения действий террористического характера.

В ходе обыска помещений, занимаемых одним из подозреваемых, правоохранители изъяли химические вещества, которые могут использоваться для изготовления взрывчатых веществ.

По решению суда двое 17-летних были помещены под стражу, а их 16-летний товарищ – в приют для несовершеннолетних.

Расследование по этому делу ведет Региональная прокуратура в Гданьске.

На прошлой неделе сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух граждан Украины, которых подозревают в шпионаже и проведении диверсионных действий по заказу российских спецслужб.

В этом месяце Агентство внутренней безопасности Польши задержало шесть человек – пятерых поляков и гражданку РФ – по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб и передаче России материалов военного назначения.