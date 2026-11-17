Министерство внутренних дел немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия запретило и распустило местное отделение мотоклуба Hells Angels West Central в Менхенгладбахе из-за подозрения в совершении ряда преступлений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

По данным ведомства, мотоклуб подозревается в совершении тяжких преступлений и создании преступной группировки. В понедельник вечером правоохранители провели рейд против байкеров, в ходе которого был задержан один из ведущих членов ячейки West Central.

Участникам группировки инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений, торговлю наркотиками и допингом, отмывание денег, вымогательство, угрозы и разбойные нападения, а также покушения на убийство. По информации dpa, также проверяются связи мотоклуба с экстремистской группировкой "Серые волки", базирующейся в Турции, членами преступных кланов и группировками албанскоязычной организованной преступности.

Расследование ведет полиция в Менхенгладбахе под руководством Zeos NRW – Центрального координационного центра по борьбе с организованной преступностью, действующего при прокуратуре Дюссельдорфа.

По данным Министерства внутренних дел, местная группа – также известная как "чаптер" или "чартер" – West Central была основана в 2019 году членами, отколовшимися от филиала MG-City. С 2021 года, после ареста и осуждения двух руководителей, группа сначала находилась в "состоянии покоя". С апреля 2025 года в клубном доме вновь начали проводиться регулярные встречи. В понедельник вечером полиция провела операцию и там.

"Полиция Менхенгладбаха вела тайное расследование, собирала доказательства и не останавливалась. Эта настойчивая работа сегодня окупилась запретом деятельности клуба. Однако на этом работа не заканчивается. Теперь необходимо проанализировать доказательства, чтобы продолжить расследование", – заявил министр внутренних дел федеральной земли Герберт Ройль.

Постановление о запрете предусматривает запрет деятельности объединения, публичную демонстрацию его символики, а также создание последующих и замещающих организаций. В апреле Министерство внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия уже запретило филиал Hells Angels в Леверкузене. В сентябре в Дуйсбурге были арестованы руководители Hells Angels.

На прошлой неделе берлинская полиция провела масштабную операцию с участием подразделений специального назначения с целью борьбы с преступлениями, связанными с огнестрельным оружием, в частности против байкерской банды Hells Angels.

В конце сентября более 1 000 полицейских провели рейды в Германии, Бельгии, Болгарии и Нидерландах против международной сети по отмыванию денег, связанной с членами байкерской группировки Hells Angels.