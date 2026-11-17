Украина должна в будущем стать членом НАТО, а Эстония продолжит ее поддержку и введение ограничений для россиян на въезд в ЕС.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр обороны Эстонии Мартин Херем перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров обороны во вторник, 17 ноября.

В Эстонии считают, что Украина в будущем должна присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Думаю, Украина должна быть в будущем в НАТО. Я не могу представить европейского мира без того, чтобы Украина была в одной лодке с нами", – заявил Херем.

Он также напомнил, что несколько дней назад Россия совершила акт диверсии против эстонской оборонной компании – во второй раз за последние пять месяцев.

"Ответ Эстонии – мы продолжим поддерживать Украину. Мы поддержали в этом году Украину на уровне 0,3% ВВП и мы продолжим это делать", – подчеркнул эстонский министр.

Также он сообщил, что "Эстония закроет российскую границу для путешественников".

"Для следующих шагов нам нужна европейская поддержка. Например, чтобы запретить въезд в Европу участникам боевых действий или даже пойти дальше", – добавил Мартин Херем.

Как сообщала "Европейская правда", 16 ноября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что для прочного мира в Европе необходимо избавиться от "серых зон" между ЕС, НАТО и Россией. Он также подчеркнул, что Эстония никогда не примет мирного соглашения, которое будет предусматривать изменения границ НАТО.

Ранее, 15 ноября, стало известно, что Эстония с 1 декабря закрывает все пункты пропуска на границе с Россией. Такое решение приняли после того, как 14 ноября на эстонском оборонном предприятии Threod Systems, которое производит дроны, совершили неудачную попытку диверсии. Эстонские власти заявили, что за нападением стоит российская военная разведка.

16 ноября высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды", спрогнозировала включение в 22-й пакет санкций ЕС запрета на въезд для российских участников войны против Украины.