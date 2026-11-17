Двое греческих бизнесменов с Крита оказались в центре расследования по делу о предполагаемом взяточничестве и мошенничестве, связанных с контрактами НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

Дело началось во время ужина в Люксембурге в июне 2024 года, где мужчины, как утверждается, предложили должностному лицу, ответственному за закупки НАТО, 200 тысяч евро за помощь их компании в получении контракта на сумму 9 миллионов евро.

Чиновник сообщил об этой встрече, что стало поводом для проведения операции под прикрытием Министерства обороны США.

В ходе последующих встреч бизнесмены, как утверждается, передали агенту под прикрытием 50 тысяч евро и добивались получения контрактов и защиты от проверок счетов-фактур.

Одного из руководителей арестовали в Бухаресте в феврале 2025 года, и в отношении него была инициирована процедура экстрадиции в США; впоследствии ограничения на его передвижение были сняты. Ордер на арест другого бизнесмена впоследствии был отменен.

14 октября правоохранительные органы провели обыски в Румынии, Германии и Норвегии. Следователи также проверяют подозрительные поддельные счета-фактуры и завышенные суммы за период с 2021 по 2025 год, что, вероятно, обошлось НАТО в более чем 1 млн евро.

В конце сентября полиция провела рейды в 19 европейских странах в связи с подозрением в мошенничестве, связанном с продажей мобильных телефонов через интернет, ущерб от которого составил около 300 млн евро.

А в конце августа чешскую евродепутатку и соратницу премьера признали виновной в мошенничестве с субсидиями ЕС.