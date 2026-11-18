Суд присяжных в Нью-Йорке предъявил обвинение гражданину Ирландии, который, как утверждается, уничтожил военный самолет США, проникнув в него в ирландском аэропорту "Шеннон" в апреле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

48-летнему ирландцу Дайти О'Коррейну грозит до 10 лет лишения свободы, если его признают виновным в уничтожении государственного имущества.

По словам прокуроров, О'Коррейн нарушил безопасность в аэропорту "Шеннон" 11 апреля и забаррикадировался внутри припаркованного самолета C-130 Hercules Военно-воздушных сил Национальной гвардии США.

Правоохранительные органы США утверждают, что мужчина тщательно спланировал нападение с целью причинения значительного ущерба. Считается, что он уничтожил все приборы в кабине пилота, перерезал провода и гидравлические трубопроводы, поместил шариковые подшипники внутрь топливных баков самолета и высыпал коррозионные вещества, способные быстро разъедать алюминий и повреждать сталь.

Фото: U.S. Department of Justice

Фото: U.S. Department of Justice

К обвинительному акту приложены фотографии разбитых приборов и следов от топора на внешней поверхности самолета – это лишь часть чрезвычайных повреждений, которые, по словам прокуроров, нанесли ущерб на сумму не менее 60 миллионов долларов. После нападения самолет не подлежал восстановлению, и его пришлось уничтожить.

Прокуроры утверждают, что О’Коррейн тщательно спланировал нападение, ища информацию о конструкции самолета и периметре безопасности вокруг аэропорта "Шеннон". Он заказал через Интернет галлий и инструменты, которые использовал во время нападения, а также подписался на уведомления о рейсах, чтобы отслеживать маршруты, в частности военных самолетов США. В обвинительном заключении также утверждается, что он пытался связаться с лицом, причастным к предыдущему нападению в этом аэропорту.

"Это не был спонтанный акт вандализма. Подсудимый, как утверждается, в течение нескольких месяцев изучал самолет, собирал инструменты и материалы и готовился, чтобы нанести как можно больший ущерб", – заявил Джеймс С. Барнакл, заместитель директора ФБР, ответственный за нью-йоркское региональное отделение.

О’Коррейну предъявлено одно обвинение в уничтожении имущества правительства США. В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он был арестован ирландскими правоохранительными органами в апреле и в настоящее время не находится под стражей в США.

Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир. Впоследствии полиция уточнила, что речь идет о подготовке террористического акта.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил 12 октября, что предполагаемый заговор с целью нападения на авиабазу Королевских ВВС "Фэйрфорд", скорее всего, координировался из Ирана, а руководство им почти наверняка осуществлял Корпус стражей Исламской революции.