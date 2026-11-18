Федеральный конституционный суд Германии отклонил требование о повторном подсчете голосов на выборах в Бундестаг в 2025 году по жалобе партии BSW леворадикальной пророссийской политики Сары Вагенкнехт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

На выборах партия BSW, которая в то время называлась "Альянс Сары Вагенкнехт", набрала 4,981% голосов по партийным спискам, чуть не преодолев пятипроцентный барьер. По всей стране партии не хватило 9529 голосов.

В BSW считают, что при подсчете голосов были допущены ошибки. Партия предполагает, что на самом деле должна была получить 35 мест в парламенте. В таком случае нынешняя коалиция консерваторов и социал-демократов не имела бы самостоятельного большинства.

Теперь высший суд Германии в Карлсруэ признал жалобу на результаты выборов неприемлемой.

Судьи объяснили своё решение тем, что заявители не выполнили требования, предъявляемые к обоснованию жалобы на результаты выборов. "Они не привели достаточно конкретных обстоятельств, которые бы свидетельствовали о наличии нарушений во время выборов, способных повлиять на распределение депутатских мандатов", – заявил суд. Решение в суде было принято единогласно.

После выборов партия BSW провела собственную проверку результатов и заявила об обнаруженных "аномалиях". В частности, голоса за BSW якобы ошибочно зачислялись другой партии, преимущественно "Союзу Германии" (Bündnis Deutschland), из-за схожести названий.

Кроме того, при подсчете якобы могли не учесть действительные голоса за BSW из-за неудачного расположения партии в избирательном бюллетене. По результатам собственных подсчетов BSW оценила "потенциал ошибочно подсчитанных голосов за партию" примерно в 33 тысячи.

В марте 2025 года члены BSW уже пытались обжаловать результаты выборов в Конституционном суде Германии, однако он отклонил все иски.

Кроме того, ранее жалобу рассмотрел Комитет по проверке выборов в Бундестаг и признал её необоснованной.

С 1 октября этого года имя Сары Вагенкнехт исчезло из названия партии. Немецкая аббревиатура BSW осталась неизменной, а вот партия стала называться "Альянс за социальную справедливость и экономическую разумность".