Италия намерена присоединиться к ряду стран, которые ограничили доступ несовершеннолетних к социальным сетям; ожидается, что до конца года парламент одобрит соответствующий правительственный указ.

Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с проектом правительственного предложения, пишет "Европейская правда".

Согласно предложению, детям до 13 лет будет запрещено иметь аккаунты в социальных сетях. Несовершеннолетним в возрасте 13-15 лет будет разрешено иметь такие аккаунты только при условии, что они привязаны к учетным записям одного из родителей.

Право самостоятельно создавать и управлять аккаунтами в соцсетях будет предоставлено только после достижения 16 лет.

Эти меры содержатся в поправке к указу о безопасности, которая сейчас обсуждается в парламенте Италии и должна быть утверждена до конца декабря.

Инициатива не была официально представлена, но её поддерживает правая коалиция премьер-министра Джорджи Мелони. По словам источников в парламенте, предложение почти наверняка будет принято.

"Эта поправка может стать решающим поворотным моментом как для родителей, борющихся с цифровой зависимостью своих детей, так и для самих несовершеннолетних", – заявил депутат от партии Мелони "Братья Италии" Фабио Рампелли.

В нынешнем виде, который может быть доработан в ходе парламентских обсуждений, предлагаемый закон исключает образовательные приложения из-под действия запрета.

Компании, предоставляющие услуги социальных сетей, должны будут проверять возраст своих пользователей в соответствии с рекомендациями, которые должен разработать итальянский регулятор в сфере телекоммуникаций AGCOM в течение девяти месяцев после вступления указа в силу.

Напомним, Греция стала первым государством-членом ЕС, объявившим, что с 1 января 2027 года запретит доступ к социальным сетям детям и подросткам в возрасте до 15 лет.

В сентябре Европейская комиссия представила законопроект под названием Kids Act, согласно которому детям до 13 лет будет запрещено пользоваться соцсетями.

Также Норвегия готовит запрет на "вредные" соцсети и игры для детей, такие как мессенджеры и игровые платформы Roblox, Snapchat и TikTok.