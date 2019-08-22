Прем’єрка Данії відмовилася від "війни слів" з Трампом

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не збирається вступати у війну слів з американським президентом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Фредеріксен сказала в інтерв'ю телеканалу TV2.

Раніше Фредеріксен назвала наміри Трампа купити Гренландію "абсурдною дискусією" і сказала, що розчарована та здивована тим, що президент США скасував свій візит до Данії. Трамп назвав заяву прем’єрки про абсурдність його ідеї "огидною".

На запитання, чи буде вона знову використовувати слово "абсурд" у контексті продажу Гренландії, Фредеріксен відповіла: "Я не збираюся вступати в словесну війну ні з ким, включаючи американського президента. Кім Кілсен (прем’єр Гренландії. – ЄП.) дав зрозуміти, що острів не продається, і я це підтримую", - сказала вона.

У коментарях ЗМІ в середу Фредеріксен підкреслила важливість збереження відносин між двома країнами, а також сказала, що не очікує значного впливу "гренландського епізоду" на питання, пов'язані з торгівлею чи безпекою.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.

За даними джерел, Трамп обговорював можливість запропонувати уряду Данії виплати в розмірі $600 млн на рік за передачу автономії Гренландії.

Раніше Трамп підтвердив чутки про свої наміри купити Гренландію для США.