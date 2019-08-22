Премьер Дании отказалась от "войны слов" с Трампом

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не собирается вступать в войну слов с американским президентом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Фредериксен сказала в интервью телеканалу TV2.

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Ранее Фредериксен назвала намерения Трампа купить Гренландию "абсурдной дискуссией" и сказала, что разочарована и удивлена ​​тем, что президент США отменил свой визит в Данию. Трамп назвал заявление премьера об абсурдности его идеи "отвратительной".

На вопрос, будет ли она снова использовать слово "абсурд" в контексте продажи Гренландии, Фредериксен ответила: "Я не собираюсь вступать в словесную войну ни с кем, включая американского президента. Ким Килсен (премьер Гренландии. - ЕП.) дал понять, что остров не продается, и я это поддерживаю", - сказала она.

В комментариях СМИ в среду Фредериксен подчеркнула важность сохранения отношений между двумя странами, а также сказала, что не ожидает значительного влияния "гренландского эпизода" на вопросы, связанные с торговлей или безопасностью.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

По данным источников, Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии Соединенным Штатам.

Ранее Трамп подтвердил слухи о своих намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов.