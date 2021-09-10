Продовження санкцій та перший переможець над COVID: головне за 10 вересня

Посол України у США Оксана Маркарова розповіла про те, що наближує Україну до НАТО; Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження; Франція надала громадянство 12 тисячам людей, які допомагали боротися з COVID-19; аеропорт "Ужгород" прийняв перший рейс у рамках угоди між Україною та Словаччиною; у Швеції подружжю не дозволили назвати дитину Владімір Путін.

Про ці та інші новини 10 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди".

НАТО, реформи та Крим

Для наближення України до НАТО важливо працювати у двох напрямках - просувати необхідні реформи та паралельно через дипломатичну роботу переконувати партнерів. Про це посол України у США Оксана Маркарова розповіла в ексклюзивному відеоінтерв’ю "Європейській правді".

Маркарова зазначила, що Україна вже багато зробила, щоб просуватися ближче до НАТО - особливо з огляду на триваючу російську агресію, але й попереду залишається багато роботи, і частина цих реформ не стосуються безпосередньо армії.

Посол України в США також зазначила, що паралельно з обороноздатністю Україна планує максимально швидко посилювати економіку. За її словами, президент України Володимир Зеленський під час візиту до США презентував Джозефу Байдену план економічної трансформації країни.

Євросоюз офіційно заявив, що продовжив санкції проти РФ за анексію Криму та агресію на Донбасі. Санкції до 177 фізичних осіб та 48 юридичних осіб продовжено ще на шість місяців - до 15 березня 2022 року.

Тим часом, в Криму продовжуються систематичні порушення Росією міжнародних зобов’язань і прав людини. З відповідною заявою виступили парламентарі Чехії, які вимагають звільнити заарештованого в Криму лідера кримських татар Нарімана Джеляла та інших політв’язнів.

Шляхом до деокупації Криму в Україні вважають саміт "Кримської платформи". Сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба під час виступу у Верховній раді заявив, що реакція Москви на саміт свідчить: Кримська платформа загрожує намірам РФ.

Криза в управлінні "Нафтогазом" та міжнародні експерти

Міжнародні партнери висунули своїх експертів до відбіркових комісій при Вищій раді правосуддя (ВРП) і Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) України. Вони зауважили, що тимчасова участь міжнародних експертів, поруч з українськими суддями, у перевірці і відборі членів ВККС і ВРП допоможе відновити довіру громадян до судової системи, боротися з лобізмом зацікавлених груп та "круговою порукою" у системі, і що судова реформа була однією з передумов і вимог Революції гідності.

США висловили стурбованість кризою в управлінні "Нафтогазом". Раніше уряд України отримав заяви про відставку трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" від Великої Британії, Франції та Бельгії. Вони вважають, що призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка та його подальші дії різко погіршили взаємини з наглядовою радою і правлінням, а також поставили під сумнів майбутнє компанії та її фінансовий стан.

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". 6 вересня була зварена остання труба другої нитки магістралі. Після цього треба було провести стиковку секції газопроводу, що йде від берега Німеччини, з секцією, що тягнеться з вод Данії.

Компанія-оператор "Північного потоку-2" хоче ввести його в експлуатацію до кінця року.

Коронавірус: мітинги та обмеження

У Вільнюсі вдруге зібрався кількатисячний мітинг проти вимоги ковід-сертифікатів. Поліція у Вільнюсі затримала 20 осіб під час спроб пройти до Сейму після завершення офіційної частини акції, анонсованої як протест проти вимоги ковід-сертифіката.

Брюссель з жовтня вимагатиме COVID-паспорти в барах.

А от Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження. Данські органи охорони здоров'я схвалили цей крок наприкінці серпня, заявивши, що вірус "більше не є критичною загрозою для суспільства" через високий рівень вакцинації та низьку захворюваність у важкій формі та смерті.

Франція надала громадянство 12 тисячам людей, які допомагали боротися з COVID-19.

Євросоюз викреслив 4 країни Східної Європи зі списку тих, звідки дозволений в'їзд. Україна лишається в переліку країн, з яких дозволений в’їзд до ЄС. Як українцям подорожувати Європою, не відбуваючи самоізоляцію читайте в статті Нові умови в’їзду до Європи: що змінила осінь-2021.

Інші новини: автомобілі від ЄС та евакуація українців

Аеропорт "Ужгород" прийняв перший рейс у рамках угоди між Україною та Словаччиною.

ЄС подарував Нацполіції автомобілі та обладнання на 3,4 млн євро.

МЗС домовилося з Катаром про евакуацію українців з Афганістану: зголосились лише двоє.

У Швеції подружжю не дозволили назвати дитину Владімір Путін.

Це лише частина цікавих новин 10 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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