Карколомні зміни в Австрії та Чехії, проблеми України, Земан у реанімації: головне за вихідні

Сенсація на виборах у Чехії; Протести в Євросоюзі; Додаткова безпекова допомога від США; На Канарах посилилося виверження вулкана; У Польщі 9 особам загрожує до 10 років тюрми через смерть українця; В Батумі зросло число загиблих в результаті обвалення будинку. Між тим до України лунають жорсткі претензії від західних партнерів.

Більше новин вихідних 9-10 жовтня – в нашому дайджесті.

Про зрив конкурсу до САП

ЄС і США заявили, що "дуже розчаровані" через зрив засідання комісії, яка відповідає за обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За канонами дипломатії це украй жорсткий вираз, що свідчить про серйозні проблеми.

Посольство США закликало відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок.

Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу через відсутність кворуму.

Нагадаємо, наприкінці серпня четверо членів комісії по обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії.

Президент Володимир Зеленський після критичної заяви ЄС і США заявив про необхідність швидкого обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він спробував переконати, що ці події залежали не від нього і що він також не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП.

Про сенсацію на виборах в Чехії

Підрахунок голосів на виборах до парламенту Чехії, що відбулися 8-9 жовтня, засвідчив поразку правлячої партії.

Зокрема, на першому місці праволіберальний блок Spolu, що вже має фракцію у парламенті (контролює 20% мандатів, зараз представництво зросте майже удвічі). Очільник цього політичного союзу Петр Фіала, швидше за все, стане прем’єром.

На другому місці чинна партія влади ANO. Третє місце обіймає ще один ліберальний блок – Партія Піратів та STAN. Сенсацією цих виборів стало також те, що ультранаціоналісти та праворадикали з партії "Свобода та пряма демократія", всупереч прогнозам, взяли менше 10%.

Представники ліберальних блоків Spolu та Партії Піратів і STAN у суботу уклали меморандум, в якому засвідчують готовність сформувати уряд і відмовляються від перемовин про об'єднання з іншими силами. Партії домовилися звернутися до президента Мілоша Земана з проханням доручити формування уряду Петру Фіалі, лідеру блоку Spolu, що набрав найбільше голосів на виборах.

Втім, із Земаном були пов'язані інші новини: близько опівдня 10 жовтня президента Чехії терміново госпіталізували.

Згодом стало відомо, що Мілош Земан перебуває в реанімації. Його лікар розповів, що це пов'язано із загостренням хронічної хвороби президента, але не став називати діагноз. Земан давно страждає невропатією нижніх кінцівок, через яку йому важко пересуватися, і цього року на всіх заходах він був в інвалідному візку.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що вибори в Чехії обіцяють бути сенсаційними. Детальніше в статті Земан йде ва-банк: чому проросійський президент Чехії отримав шанс на реванш.

Протести в Євросоюзі

У столиці Бельгії 10 жовтня десятки тисяч людей вийшли у центр міста, вимагаючи більш рішучих кроків для зупинки кліматичних змін.

Організатори оцінюють кількість демонстрантів у 70 000 осіб. У поліції після попередніх оцінок повідомили про близько 50 тисяч учасників.

До цього, у п’ятницю, у столиці Фінляндії екоактивісти руху Elokapina провели демонстрацію біля будівлі Держради, на якій вимагали, серед іншого, отримати можливість обговорити надзвичайну кліматичну ситуацію з міністром фінансів Аннікою Саарікко. Деякі з активістів прикували себе до конструкцій будівлі.

На думку поліції, демонстрацію можна було назвати захопленням, оскільки демонстранти перекрили доступ до будівлі. Фінська поліція розігнала демонстрантів.

В інших країнах протестували проти ковід-паспортів.

9 жовтня у Франції акція протесту проти вимоги ковід-сертифікатів у низці сфер життя зібрала близько 45 тисяч людей по всій території країни — дещо менше, ніж минулими вихідними, та суттєво менше, ніж на початку протестів 2 місяці тому.

Демонстрація на площі П’яцца-дель-Пополо у Римі проти вимоги ковід-сертифікатів у низці сфер життя, що зібралась ввечері у суботу, переросла у сутички, що тривали кілька годин.

Інше: допомога США та жертви обвалу будинку

В Україну прибула партія додаткової безпекової допомоги від США.

Україна готується приєднатись до інноваційної програми ЄС Horizon Europe.

Канцлер Австрії пішов у відставку через корупційний скандал.

Лава з вулкана на Канарах поглинула ще кілька будинків.

У Польщі 9 особам загрожує до 10 років тюрми через смерть українця.

Число загиблих в результаті обвалення будинку в Батумі зросло до дев’яти. Кадри обвалу та пошукової операції дивіться на нашому Youtube-каналі.

Це лише частина цікавих новин вихідних 9-10 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

Ваша редакція.