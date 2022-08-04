Перше постачання Су-25 в Україну, розблоковані 8 млрд, пропаганда РФ у поліції Відня: новини дня

Черговий вибух складу з боєприпасами в Євросоюзі, вже два міста Фінляндії щодня вмикатимуть гімн України, у Румунії пиво текло рекою, президент Фінляндії вважає швидким процес ратифікації протоколу про вступ його країни в НАТО, Латвія призупинила угоду про економічне співробітництво з Росією.

Більше важливих і цікавих новин 4 серпня у нашому дайджесті.

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Війна з РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що на шостий місяць російсько-української війни українські сили показали вміння завдавати ударів у відповідь та повертати території.

За даними британської розвідки, Росія розмістила спеціальне обладнання біля пошкоджених ключових мостів під Херсоном, намагаючись відвернути подальші удари ЗСУ по своїх переправах.

Зазначається, що російські сили майже напевно встановили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді, щоб приховати міст на радіолокаційних зображеннях з синтетичною апертурою та від обладнання для наведення ракет.

Як повідомляє агентство AP з посиланням на американського чиновника, Росія працює над фабрикацією доказів щодо удару по колонії в Оленівці, де перебували українські військовополонені.

За його словами, співробітники розвідки США встановили, що Росія прагне підкласти неправдиві докази, щоб звинуватити українські війська у нападі в Оленівці 29 липня, у результаті якого загинули 53 особи та десятки були поранені.

Тим часом, Україні все ще не вистачає зброї. В Офісі президента називають відсутність політичної волі, бюрократію, відсутність достатньої кількості зброї серед основних причин затягування з поставками зброї в Україну.

Члени НАТО працюють з оборонними компаніями, щоб збільшити поставки зброї Україні.

Проте, військова допомога нашій країні продовжує надходити. Так, за даними видання MKD, Північна Македонія передала Україні чотири Су-25.

А Канада спрямує більше 200 інструкторів для навчання українських військових у Британії.

Гроші для України

Як повідомляє Reuters, ЄС хоче виділити Україні 8 млрд євро макрофіну до вересня.

Зазначається, що частина траншу складатиметься з грантів, які не потрібно повертати, а інша частина – з позик.

Раніше в Офісі президента заявляли, що процес виділення зазначеної суми гальмують "деякі країни ЄС, зокрема Німеччина".

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро. Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні 2 серпня.

Слід додати, що Албанія перерахувала Україні 1 млн євро грантових коштів.

Українці у ЄС

В Єврокомісії заявили, що українки, що повернулися з ЄС до України, мають право знову поїхати до ЄС.

Про це в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповіла єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, візит якої до Києва був присвячений головним чином проблемам українців у ЄС.

Так в інтерв’ю вона зазначила, що діти з України, що поїхали до ЄС, мають йти до школи у тій країні, де вони оселилися.

Повне інтерв'ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди", або читайте у публікації на нашому сайті.

Розширення НАТО

Cенат США затвердив вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

А президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає, що процес ратифікації протоколу про вступ його країни в НАТО відбувається швидше, ніж очікувалось – це вже зробили 23 з 30 членів Альянсу.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня - після трьох місяців війни Росії проти України. Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету.

Прийняття обох країн до Альянсу на червневому саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті зняла його - але ще не остаточно і продовжує висувати вимоги до Гельсінкі й Стокгольма.

Детальніше про це - у статті: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.

Ізоляція Росії

Фінляндія планує обмежити видачу віз громадянам РФ. За даними останнього опитування, більше ніж половина фінів підтримують припинення видачі туристичних віз росіянам.

Латвія призупинила угоду про економічне співробітництво з Росією.

Twitter заблокував акаунти пропагандистів РИА "Новости" в ЄС і Британії.

А у Литві відреагували на пропозицію Лукашенка давати громадянство Білорусі литовцям.

Зокрема, головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Кястутіс Будріс вважає, що заяви самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка про надання громадянства жителям Балтії є "брехнею і пропагандою".

Нагадаємо, раніше депутат Білорусі Алєг Гайдукєвіч запропонував спростити надання громадянства жителям Литви, Латвії та Польщі. На це відреагував Лукашенко, пообіцявши робити все можливе, аби "чесним та добрим сусідам" було надано громадянство Білорусі.

Військові навчання Китаю

Китай почав військові навчання довкола Тайваню. Країни Групи семи та Євросоюз засудили проведення Китаєм військових навчань.

П'ять балістичних ракет, випущених китайськими військовими, які проводять навчання біля Тайваню, вперше впали у виняткову економічну зону Японії, заявив у четвер японський уряд.

У вівторок ввечері Китай оголосив, що проведе деякі зі своїх найбільших військових навчань, включно з запусками балістичних ракет, у відповідь на візит до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Після короткої зупинки на Тайвані Ненсі Пелосі прибула до Південної Кореї.

Там вона пообіцяла підтримку для стримування і денуклеаризації КНДР.

Також Пелосі відвідала прикордонну зону між КНДР і Південною Кореєю.

Щодо подій на Нагірному Карабаху

Прем'єр Вірменії заявив, що події в Нагірному Карабаху викликають питання до російських "миротворців".

А уряд США закликав до негайного зниження напруженості у Нагірному Карабаху після нового спалаху бойових дій у регіоні.

Міністерство оборони Азербайджану в середу ввечері підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська змогли зайняти кілька висот.

Інше: гімн України у фінів

Уже друге місто Фінляндії щодня гратиме гімн України.

Поліція Відня стала на захист участі пропагандистів РФ у семінарі для поліцейських про війну в Україні.

ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина.

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Шведський телеканал виправдовувався за сюжет із Херсона, де люди "раділи" громадянству РФ.

У Берліні вибухнув склад з боєприпасами, почалась пожежа у лісі. Нагадаємо, нещодавно у Франції стався вибух на підприємстві з виробництва військової вибухівки.

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