Результати саміту НАТО, помилки Байдена, Польща визнала геноцид кримських татар: новини дня

Чому для України саміт НАТО виявився не таким провальним, як для Байдена?

Якою буде політика США, якщо президентом оберуть Дональда Трампа? І чи готуються до цього в Альянсі?

Польща звернулась до Єврокомісії щодо поставки електроенергії Україні зі своїх ТЕС, посольство Німеччини взялося за допомогу пацієнтам "Охматдиту".

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 12 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Результати саміту НАТО

Нагадаємо, на саміті НАТО затвердили рішення про "незворотній" шлях України до членства.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко у новому відео пояснює (з Вашингтону), що Україна дійсно не стала ні на крок ближче до вступу.

Він проводить аналогію між цим рішенням Альянсу і рішенням Верховної ради у 2019 році, яким зробили вступ до ЄС і вступ до НАТО конституційною метою України.

"Внесенням змін до Конституції ми до ЄС ближче не стаємо. Але, практика довела, що саме та норма зробила незворотніми наш рух до ЄС і НАТО. Подібна ситуація відбувається і зараз в Альянсі. НАТО "забетонував" наше майбутнє у НАТО. Тобто, це рішення не змінило нічого юридично. Але тепер навіть у разі приходу до влади в США, скажімо, Дональда Трампа, не так просто буде розвернути це рішення саміту", – пояснює Сидоренко.

А от ексгенсек НАТО Андерс фог Расмуссен розчарований рішенням саміту Альянсу щодо членства України.

Крім того, у Вашингтоні і збиралася Рада Україна-НАТО. У рішення держави Альянсу підкреслили, що Україна "стає все більше оперативно сумісною та політично інтегрованою в НАТО".

Загалом саміт готувався до прихода Дональда Трампа.

Зараз всю допомогу Україні координують Сполучені Штати. У Вашингтоні, серед іншого, вирішили створити новий формат координації, який перебирає на себе частину американських функцій.

До речі, нова структура НАТО з координації допомоги Україні формально почала роботу.

Понад те, Альянс буде аналізувати потреби Україні і визначати, які потреби українців не задоволені.

Як зазначає Сидоренко, для України не зміниться майже нічого, але з’явиться більше прогнозованості.

Також НАТО вирішив пообіцяти Києву зброї на 40 млрд євро на наступний рік і взяв на себе зобов’язання, що допомога буде довготерміновою.

А ще 23 держави та ЄС підписали безпековий компакт з Україною на саміті НАТО.

"Український компакт" (Ukraine Compact) – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

У питанні протиповітряної оборони Україна, на жаль, не досягла того успіху, якого би хотілося. На саміті оголосили додатково про ще одну батарею Patriot.

Торкалися теми і винищувачів F-16. Як пише Bloomberg, Україна розраховує отримати 6 F-16 влітку і до 20 – до кінця року.

Крім того, серед ключових тем саміту була тема ударів вглиб Росії. На жаль, Байден до схвалення цього рішення не готовий.

Проте, у цьому питанні, схоже, проявити сміливість готова буде Британія. Принаймні, натяки вже надходять.

Нагадаємо, напередодні новий прем’єр Британії Кір Стармер сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow є справою України.

Ракети, за його словами, повинні "очевидно, використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права". Він додав, що Storm Shadow мають бути використані "в оборонних цілях".

Згодом в уряді Британії уточнили, що поки не давали дозволу Україні на використання ракет Storm Shadow по цілях на території Росії.

А новий глава МЗС Британії Девід Леммі в інтерв’ю "Європейській правді" у Вашингтоні сказав, що "ми думаємо над цим".

"Путін становить системний ризик для європейської безпеки, тому має бути непохитна підтримка України з боку всього Альянсу. Бо якщо ми дозволимо диктаторам і авторитарним лідерам вторгатися до своїх менших сусідів, і якщо Путін виграє цю битву, то, боюся, під загрозою опиниться безпека усієї світової спільноти", – наголосив він.

Глава МЗС Британії підтвердив збереження підтримки України, погодженої за попереднього уряду.

Провал Байдена

Завершення саміту НАТО для президента США Джо Байдена перетворилося на піар-катастрофу.

Байден, у якого зараз не все дуже добре з рейтингами, намагався використати саміт для демонстрації своєї готовності очолити країну вдруге.

Але, відбувся провал. Схоже, що він втомився за три дні і почав плутати імена.

Байден помилково "дав слово Путіну", представляючи Зеленського, а також Байден сплутав прізвище віцепрезидентки Гарріс, назвавши її Трампом.

Він був змушений виправдовуватися за свою обмовку щодо Зеленського, але знову сказав "Путін" замість "Зеленський", одразу перепросивши.

При цьому, на саміті Байден ще раз запевнив, що не бачить причин не балотуватися через свій вік і здоров'я.

Президент Франції Емманюель Макрон не помітив тривожних змін за президентом США і зазначив, що "обмовитись може кожен".

І канцлер Німеччини Олаф Шольц заступився за Байдена після серії обмовок.

За даними The New York Times, донори заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не знімається з виборів.

Політика Трампа

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який також брав участь у саміті НАТО, скористався нагодою і провів зустріч із майбутнім кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Вони обговорили "мирну місію" щодо України.

Республіканці до виборів 2024 року підготували програму, яка передбачає надання пріоритету інтересам США, а також "повернення до здорового глузду".

Партія обіцяє підтримувати Ізраїль у досягненні миру на Близькому Сході, сприяти сильним та суверенним націям в Індо-Тихоокеанському регіоні та протидіяти Китаю.

Ані Росію, ані Україну напряму в документі не згадують.

Партія також збирається відновити мир у Європі, однак деталей щодо того, як цього досягатимуть, – немає.

Про політику Сполучених Штатів у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, а також республіканців – у Конгресі, читайте в статті журналістки "Голосу Америки" Марії Ульяновської "Америка передусім" та мир у Європі: як республіканці планують змінити курс США.

Різне щодо України

Польща звернулась до Єврокомісії щодо поставки електроенергії Україні зі своїх ТЕС, посольство Німеччини взялося за допомогу пацієнтам "Охматдиту".

А ООН ухвалила резолюцію України щодо ядерної безпеки – у продовження Саміту миру.

Молдова тимчасово скасовує санітарний контроль для транзитного українського зерна, а у Гаазі почали роботу над створенням комісії для відшкодування збитків, що має сплатити РФ.

До речі, Реєстр збитків від війни РФ розширить прийом заяв за новими категоріями.

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