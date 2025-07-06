Трампа просять дати зброю ЗСУ, два блоки Кремля у Молдові, ДТП з українцями: новини вихідних

Китай визнав, що не допустить поразки Росії, а Трамп засумнівався в прагненні Путіна до миру і обіцяє продовжувати допомагти Україні.

Українська розвідка попереджає, що Росія пришвидшує комплектування військової бази у Вірменії для тиску на Південний Кавказ. У Єревані це спростовують.

Все важливе і цікаве за вихідні, 5 та 6 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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Китай висловив позицію

У п’ятницю телеканал CNN повідомив, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у розмові з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас заявив, що Пекін не може прийняти поразку Росії у війні проти України.

Більш того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.

Трамп обіцяє допомогу

Президент США Дональд Трамп після розмови з господарем Кремля, яку провели у четвер, засумнівався, що Владімір Путін хоче миру.

Натомість американський президент задоволений п’ятничною розмовою з Володимиром Зеленським.

"Я вважаю, що це була дуже хороша розмова, дуже стратегічна розмова", – додав він.

Американський президент зазначив, що ситуація досить складна, але запевнив, що "ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати".

Пізніше на окреме питання про перспективи постачання Україні систем Patriot він сказав: "Так, можливо (це станеться. – Ред.)".

Президент Володимир Зеленський вважає розмову зі своїм американським візаві "найкращою розмовою за весь цей час".

"Максимально продуктивна", – відзначив він.

За словами президента України, вони обговорили тематику протиповітряної оборони.

Заклики озброїти Україну

Цього тижня Пентагон оголосив, що призупиняє передання артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони Україні, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз.

На цьому тлі, відповідно, і відбулася телефонна розмова президентів України і США.

Редакція улюбленої газети Трампа The New York Post у пʼятницю опублікувала звернення до президента США із закликом відновити постачання всієї військової допомоги Україні.

Журналісти звертають увагу, що після заклику Трампа до Владіміра Путіна припинити агресію той здійснив найбільший обстріл Києва з початку повномасштабного вторгнення.

"То чому, пане президенте, Ваша адміністрація карає Україну?" – питають автори статті.

Редакційний колектив NYP наголошує, що переконання, нібито військова допомога Україні якось шкодить США і не відповідає їхнім інтересам, є "повністю далеким від істини".

"Путін готовий пролити кров свого народу в останній спробі втримати імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це загрожуватиме не тільки Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а терпіння коротке", – ідеться у статті.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що США відновлять призупинене постачання Україні зброї.

"Ми сподіваємося на гнучкість (США. – Ред.), ми маємо також переконатися, що Україна може досягати прогресу", – додав він.

Тим часом німецькі "Зелені" вимагають від канцлера Фрідріха Мерца збільшити допомогу Україні.

РФ і Південний Кавказ

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Росія пришвидшує комплектування військової бази у вірменському Гюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.

У МЗС Вірменії відкинули інформацію ГУР України про можливе використання території країни для посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.

Два блоки Кремля у Молдові

Проросійський політичний блок Ілана Шора "Перемога" оголосив, що наступного тижня подасть документи для участі у парламентських виборах у Молдові, а очолити список має одіозна башкан Гагаузії Євгенія Гуцул.

А проросійський лідер молдовських соціалістів Ігор Додон підтвердив, що напередодні парламентських виборів у Молдові йдуть переговори про формування політичного блоку на лівому фланзі.

Назва такого блоку поки не розголошується. За словами Додона, зараз проводять опитування та фокус-групи для того, щоб зрозуміти, яка назва краще підійде.

Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня.

ДТП з українцями в Угорщині

В Угорщині у ДТП потрапив автобус з українцями.

На момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб. Серед пасажирів були учасники та супроводжуючі дитячого ансамблю, який прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в кювет.

Внаслідок аварії 21 особа постраждала. Четверо громадян України отримали тяжкі травми (1954, 1958, 2007, 2011 років народження).

Ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості й будуть виписані під відповідальність супроводжуючих.

Близький Схід

Британія відновила дипломатичні відносини із Сирією після 14 років, а Німеччина слідом за Австрією відновить депортацію сирійців.

Швейцарія відновлює роботу посольства в Ірані.

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