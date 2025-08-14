Деталі зустрічі на Алясці, арешт за "прапор Бандери", Трамп просить про "нобелевку": новини дня

Всього доба лишається до зустрічі президентів США та Росії – вона відбудеться у Анкоріджі у п'ятницю пізно ввечері за київським часом. Вже відомі деякі деталі, як проходитимуть ці переговори.

Трамп вже заявляє, що майже впевнений в успіху зустрічі. І хоча є великий сумнів, чи має він для цього підстави – заяви загалом позитивні для нас.

Тим часом є добра новина з Брюсселя, де готові не лише не збавляти тиск на Москву, а й готують нові санкції.

А от у Польщі продовжується вал новин про червоно-чорні прапори, які там хочуть заборонити. Поліція затримала українських підлітків, що малювали цю символіку на меморіальних місцях. Посольство впевнено, що це відбувалося на замовлення Росії.

Про ці та інші новини 14 серпня – у дайджесті "Європейської правди".

ЗУСТРІЧ З ПУТІНИМ

Протягом останнього тижня "російсько-американський саміт" лишається головною темою новин. Його підготовка ще ведеться, і лише зараз стали відомі погоджені деталі зустрічі Трамп-Путін. У Кремлі, зокрема, повідомили, коли саме і де почнеться зустріч. А от її тривалість невідома – як піде розмова.

Дональд Трамп, між тим, вважає, що розмова піде добре. Він заявив, що Путін їде на Аляску, щоб "укласти угоду" про припинення війни в Україні. Чи повністю Трамп у цьому переконаний? У четвер він публічно оголосив шанси провалу, у відсотках. Метод обрахунку у білому домі не розкривають ;)

А якщо серйозно, то певні ідеї, якими Трамп хоче переконати російського правителя, викликають скепсис. Наприклад, президент США готується запропонувати лідеру РФ доступ до мінералів Аляски і України в обмін на мир. Чи треба це Путіну? І чи нормально пропонувати йому українське? Оцініть самостійно, прочитавши новину.

До речі, показова деталь: джерела американських медіа кажуть, що Трампа непокоїв можливий приїзд Зеленського – мовляв, його присутність на Алясці могла би завадити переговорам з Путіним.

Але стоп зрада! Є й добрі сигнали. Зокрема, відомо, що Трамп запевнив європейців, що не говоритиме про українські території з Путіним. Трамп заявив їм, що наполягатиме на безумовному припиненні вогню в Україні, коли зустрінеться з Путіним, але про територіальні питання не йтиметься.

До слова, Джорджа Мелоні, у підтримці якої загалом немає сумнівів, задоволена єдністю Заходу перед зустріччю Трампа та Путіна.

НОБЕЛЕВСЬКИЙ ТРАМП

Між тим, у Трампа дійсно є особистий стимул домовитися з Росією про припинення вогню.

Норвезькі медіа сколихнула несподівана новина: Минулого місяця президент США телефонував міністру фінансів Норвегії, щоб обговорити Нобелівську премію. Кажуть, що він нібито висловив думку, що заслуговує на цю премію за свою діяльність на благо миру у світі, і дуже хотів би її отримати.

У Норвегії тепер обговорюють, чи є це формою тиску (спойлер – є!)

ПРОБЛЕМИ З ПОЛЬЩЕЮ

Останні дні, на жаль, доводиться багато писати про те, як набирають обертів антиукраїнські повідомлення у Польщі (учора, до слова, ми публікували детальну статтю про це).

Ще тоді йшлося, що хтось ці настрої підживлює. Тепер це підтвердилося.

Польська поліція повідомила, що затримала двох 17-річних українців за демонстрацію "гасел і прапора Бандери". Як стверджується, малювали червоно-чорні прапори та залишали "бандерівські гасла" на будівлях і у місцях пам’яті жертв Волинської трагедії – а ось це, на відміну від самого червоно-чорного стяга, може бути кримінально караним у Польщі.

У медіа вже є чутки, що українські підлітки робили це "для заробітку", на замовлення з Росії.

Наразі цю інформацію побічно підтверджує посольство України. Дипмісія офіційно заявила, що вважає акти вандалізму проти місць пам'яті в Польщі провокацією спецслужб РФ. У посольстві також наголосили, що усі, хто порушує законодавство держави, на території якої перебуває, мають нести відповідальність згідно з чинним законодавством

На цьому фоні новообраний президент Навроцький закликає Сейм заборонити "бандерівський прапор" у Польщі. Так Навроцький висловився щодо інциденту на Національному стадіоні, де під час одного з концертів з'явилися прапори ОУН-УПА.

ІНШІ НОВИНИ

Європейський Союз не збирається скасовувати чи ослаблювати запроваджені санкції проти Росії, натомість готує новий, 19-й санкційний пакет, який можуть ухвалити у вересні. Це добра новина на фоні чуток про поступки Путіну.

Але одна з країн ЄС, Угорщина, лишається проросійською. Головний суперник Орбана Петер Мадяр звинуватив Росію у втручанні в угорську політику на тлі заяв Служба зовнішньої розвідки РФ щодо "намірів" Брюсселя "змінити режим у Будапешті".

Допомога Україні зброєю триває! Цього року Чехія вже передала Україні понад мільйон великокаліберних боєприпасів у рамках так званої "чеської ініціативи".

Президент Литви вніс до Сейму кандидатуру нової прем’єрки – нею стала Інга Ругінене.