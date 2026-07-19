Угорщина без президента, ДТП з українцями у Чехії, Трамп погрожує Канаді: все за вихідні

Польща проведе 11-денні військові навчання на південному заході країни, а у Німеччині підвищили рівень терористичної загрози.

Глава фракції керівного союзу Німеччини йде у відставку через скандал з сурогатною матір’ю. Тим часом ультраправа "Альтернатива для Німеччини" впевнено випереджає керівний блок в опитуваннях.

Посла Німеччини в Молдові звинуватили в поширенні російських наративів, а Росія висловила обурення Естонії у зв’язку зі знесенням пам’ятника радянським воїнам.

Все важливе і цікаве за вихідні, 18 та 19 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція Польщі на кроки України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав рішення президента Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин.

"Із задоволенням і надією я вітаю слова та рішення Зеленського щодо відносин між нашими країнами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді", – зазначив польський прем’єр.

Як відомо, напередодні президент України заявив про підготовку нових рішень у відносинах із Польщею, зокрема щодо історичних питань, відкриття архівів та проведення пошукових і ексгумаційних робіт на Волині.

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров запевнив, що дозволи на подальші ексгумації жертв Волинської трагедії видаватимуть практично негайно.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розраховує, що обіцянки Володимира Зеленського щодо відкриття архівів, ексгумацій та діалогу втіляться в конкретні дії.

Військові навчання у Польщі

Польща проведе 11-денні військові навчання на південному заході країни.

В адміністрації Опольського воєводства опублікували попередження для мешканців та гостей регіону, що у період з 20 по 31 липня у зв’язку з військовими навчаннями вони можуть бачити військових і техніку, особливо на лісових дорогах, і це не є причиною для занепокоєння.

Людей просять не фотографувати учасників навчання і не публікувати такий контент.

У Німеччині підвищили рівень терористичної загрози.

Відставка президента Угорщини

Президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав конституційні зміни про своє усунення з посади. Спікерка парламенту Угорщини Агнеш Форстхоффер виконуватиме обов’язки президента країни до виборів нового.

Різне щодо України

В українському Міністерстві закордонних справ повідомили, що громадянки України травмувались у зіткненні автобусів у Чехії.

За даними видання Financial Times, президент України Володимир Зеленський переконує Свириденко обійняти посаду посла у США.

Скандал у Німеччині

Глава фракції керівного союзу Німеччини ХДС/ХСС Єнс Шпан йде у відставку через скандал з сурогатною матір’ю.

У Німеччині ультраправа "Альтернатива для Німеччини" впевнено випереджає керівний блок в опитуваннях.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц натякає на можливі перестановки в своєму уряді.

Решта новин

Посла Німеччини в Молдові звинуватили в поширенні російських наративів.

Молдова придбає нові системи виявлення, зокрема безпілотників.

Американський президент Дональд Трамп пригрозив Канаді підвищенням мит через лісові пожежі.

CША підтвердили загибель щонайменш двох своїх військових після ударів Ірану.

Росія висловила обурення Естонії у зв’язку зі знесенням пам’ятника радянським воїнам.

У Норвегії у масштабній пожежі згоріли понад 100 житлових будинків.

На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,0.