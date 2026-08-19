Затримання за Nord Stream, зміни у Європі для українців, Польща блокує ексгумації: новини дня

Головна – і на жаль, не дуже добра новина з Європи, що надійшла минулого дня: у Хорватії затримали українця, звинувачуваного у підриві Північних потоків. Обставини затримання викликають купу питань.

Європейська правда розповідала про зміни правил тимчасового захисту для українців у ЄС. Тепер нові правила розрослися ширше.



В Угорщині "виправдали" українських інкасаторів.

А посол України у Польщі розповів про проблеми з пошуком поховань загиблих українців.

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Українця "взяли" за підрив Nord Stream

У Німеччині заявили про арешт у Хорватії другого українця у справі про підрив "Північних потоків". Йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року, вважаючи його членом української диверсійної групи, яка з яхти заклала вибухівку під гілками російського газопроводу.

Нагадаємо, Журавльова вже затримували у Польщі, проте польський суд не погодився видати його німецькій стороні і скасував тимчасовий арешт, і це стало справжньою перемогою.

Як після цього можна було поїхати до Хорватії, знаючи про міжнародний орден, виданий Берліном? Тим більше, що у Німеччині вже сидить під вартою ще один фігурант справи, українець Сергій Кузнєцов, якого затримали під час відпустки в Італії минулого літа.

Але обставини затримання вражають ще більше. Журавльова затримали на зйомках фільму про диверсію щодо Nord Stream. Голлівудські фільммейкери найняли його як консультанта.

Правила для українців у Європі

Напередодні ЄП не публікувала дайджест (перепрошуємо за це), але маємо звернути увагу на один важливий текст. Це – стаття про зміну правил прихистку для українців.

Ви могли чути, що у жінок почали вимагати військово-облікові документи. Це правда. Пояснюємо тут: "Резерв+" для жінок і не лише: як діяти та що буде далі.

Але якщо початково йшлося лише про ЄС, то зараз відомо про поширення нововведення. Швейцарія теж змінює правила для українців. Але тут наразі визнають, що на практиці йдеться про зміни саме для чоловіків.

Сибіга – знову міністр

Трохи офіційного. Андрія Сибігу переобрали на посаду міністра закордонних справ у оновленому уряді.

Згодом у Раді міністр назвав ключові пріоритети зовнішньої політики України та її подальшого розвитку.

Угорщина

Продовжуючи тему міністра.

Андрій Сибіга публічно вимагає покарання для угорців, причетних до утримання українських інкасаторів під час відомого скандалу в березні 2026 року. Глава МЗС Андрій Сибіга вважає недостатнім припинення в Угорщині кримінального провадження проти українців.

Ця його заява стала відповіддю на рішення угорської влади закрити справу проти українців, сфабриковану режимом Орбана. Таке рішення ухвалили у Національній податковій службі Угорщини "через відсутність складу злочину".

Історична пам’ять

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що вже кілька місяців домагається отримання хоча б одного дозволу на українські пошукові роботи на території Польщі.

Він закликав Польщу видати хоча б один дозвіл і розповів, що досі робив це непублічними каналами, але наразі безрезультатно.

Атака Трампа на МКС

У Міжнародному кримінальному суді відреагували на санкції США та заявили про загрозу міжнародному правопорядку. Тиск на суддів, прокурорів і співробітників Суду має наслідки, кажуть у Суді.

Але Трамп тисне не лише на сам МКС.

Литва розповіла, що отримала з Вашингтону "анкету дружби", і точно такий документ отримали інші члени НАТО – з метою оцінити підтримку ними політики президента США, канцелярія президента Литви підтвердила, що такий опитувальник отримав і Вільнюс.

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Наразі йдеться про пляжі Біскайської затоки у Франції та Іспанії, де фіксують наплив фізалій (або "португальських корабликів") – морських істот з довгими отруйними щупальцями.

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