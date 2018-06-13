На вице-спикера Сейма Польши подали жалобу за заявление о медработниках из Украины

Польское издание OKO.press обратилось в комиссию Сейма по вопросам депутатской этики с жалобой на вице-маршалка парламента Станислава Тышки (члена "Кукиз’15") в связи с его заявлением о медицинских работниках из Украины в эфире одного из телеканалов.

Тышка выразил мнение, что из-за трудоустройство якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей. Посольство Украины начало требовать извинений от Тышки за "ксенофобскую и примитивную попытку переложить вину на иностранцев".

"Вице-спикер Станислав Тышка, доктор гуманитарных наук, юрист и философ, молчит. Несмотря на неоднократные попытки, нам не удалось получить от него комментарии. Не ответил он и на заявление посольства Украины", - подчеркивается в жалобе.

Отмечается, что Тышка не опубликовал доказательств своих обвинений в отношении медсестер или врачей из Украины. Также приводится заявление Минздрава Польши, где уверяют, что не знают ни одного случая смерти пациента в результате медицинских ошибок украинской медсестры или отсутствия у нее профессионализма.

"Высказывания вице-маршалка Тышки противоречат истине, и, следовательно, являются нарушением принципа добропорядочности, которыми должны руководствоваться депутаты, что выражено в ст. 5 Резолюции Сейма Республики Польша от 17 июля 1998 года. Безосновательные обвинения украинского медицинского персонала в смерти польских пациентов – это нарушение достоинства граждан Украины в Польше", - говорится в заявлении.

В издании требуют срочно заняться этим высказыванием согласно регламенту Комиссии.

По данным польского Совета медсестер и акушерок, в начале 2018 года в стране работало всего 82 медсестры и 8 акушерок из Украины.

Получить в медицинских учреждениях Польши работу по специальности медсестры и другим медицинским специальностям возможно только после получения официального разрешения на выполнение такой профессии, что в случае граждан Украины предусматривает подтверждение квалификации и, прежде всего, нострификацию диплома о высшем образовании.

Как известно, в связи с проблемами на рынке труда Министерство здравоохранения Польши рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников, которые происходят из стран за пределами Евросоюза, в частности из Украины.