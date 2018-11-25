В НАТО заявили о неоспоримой поддержке Украины в кризисе в Керченском проливе

В НАТО выступили с заявлением о неоспоримой поддержке Украины на фоне обострения ситуации в Азовском море и агрессии россиян в Керченском проливе.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.

Она подчеркнула, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации в Азовском море и в Керченском проливе, а также поддерживают связь с украинскими властями.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее права на судоходство в собственных территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты на Азовском море в соответствии с международным правом", - заявила пресс-секретарь Альянса.

Она добавила, что в НАТО призывают к сдерживанию и деэскалации.

Лунгеску напомнила, что на Брюссельском саммите в июле лидеры НАТО выразили свою поддержку Украине и дали понять, что постоянная милитаризация Россией Крыма, Черного и Азовского морей создает дополнительные угрозы для независимости Украины и подрывает стабильность более широкого региона.

Напомним, Европейский Союз призывает Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе и не обострять ситуацию в Азовском море.

По последней информации, в результате агрессии россиян в Черном море ранены 6 украинских военнослужащих.

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что три судна ВМС Украины, которые направлялись из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, "легли на обратный курс".

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины заявили, что малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход.