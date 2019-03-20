СМИ: Европейская народная партия планирует заморозить все права партии Орбана

Лидеры консервативной Европейской народной партии, которая является крупнейшей силой в Европарламенте, рассматривают лишение партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" всех членских прав.

Об этом свидетельствует проект документа, которым располагает издание Politico.

Согласно документу, председательство ЕНП выдвинуло идею создать "Оценочный комитет" под руководством бывшего президента Европейского совета Германа ван Ромпея. Комитет должен контролировать соблюдение венгерской стороной ценностей ЕНП. На этот период все права партии как члена будут заморожены.

Читайте также Орбан извинился перед ЕНП

Документ, который все еще может претерпеть изменения, будет представлен лидерам партий и делегатам на политических собраниях ЕНП в Брюсселе позже в среду. После представления предложения собрание ЕНП проголосует за нее.

"Фидес" потеряет все права как члена партии. "Фидес" потеряет право голоса на всех партийных собраниях... а также право выдвигать кандидатов на должности... Решение вступит в силу немедленно", - говорится в документе.

Читайте также Орбан допустил выход из ЕНП и союз с партией власти Польши

Ранее в среду руководитель офиса венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил государственным венгерским СМИ, что "Фидес" немедленно покинет ЕНП, если ее членство будет приостановлено. Однако он также сказал, если членство не будет официальное прекращено и будет создан совет для рассмотрения этого вопроса, то партия останется в ЕНП и добровольно воздержится от участия в ее деятельности.

13 консервативных партий требовали исключить партию Орбана за кампанию венгерского правительства против миграционной политики ЕС.