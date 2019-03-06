Парламенты Шотландии и Уэльса выступили против соглашения о Brexit

Парламент Шотландии и Национальная ассамблея Уэльса проголосовали за то, чтобы выступить против соглашения о Brexit, о котором с Брюсселем договорилось правительство Великобритании.

Об этом сообщает агентство Reuters.

На референдуме 2016 года Англия и Уэльс проголосовали за то, чтобы покинуть ЕС, а большинство граждан в Шотландии и Северной Ирландии выступили за то, чтобы остаться в составе блока.

С тех пор и правительство Шотландии, и правительство Уэльса утверждают, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй проигнорировала их голос в своих планах по выходу страны из ЕС. Они обеспокоены экономическим влиянием Brexit.

Голосование в обоих парламентах, хотя и не имеет обязывающей силы, является способом формализации их политической оппозиции.

"Соглашение премьер-министра нанесет серьезный, долгосрочный вред рабочим местам, уровню жизни и государственным службам, таким как Национальная служба здравоохранения, поэтому сделка должна быть отклонена", - заявил министр конституционных отношений Шотландии Майкл Рассел.

По его словам, правительство Великобритании должно прекратить угрожать катастрофическим результатом выхода "без соглашения", чтобы таким шантажом добиться одобрения своего "разрушительного соглашения".