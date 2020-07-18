Иран заявляет, что отправил во Францию ​​"черные ящики" сбитого самолета МАУ

Иран заявляет, что передал Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ рейса PS752 Тегеран - Киев.

Как пишет "Европейская правда", об этом в субботу сообщило агентство Associated Press.

Помощник главы Министерства иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что вчера, 17 июля, бортовые самописцы "Боинга" отправили в Париж в сопровождении представителей иранской судебной власти и гражданской авиации.

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Расшифровка данных должна состояться в понедельник.

Эта информация совпадает с предыдущими заявлениями - Иран сообщал, что бортовые самописцы сбитого самолета МАУ будут отправлены во Францию ​​и их экспертиза начнется 20 июля.

Как сообщалось ранее, к расшифровке должны присоединиться и украинские специалисты.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".

Министерство иностранных дел считает, что спор с Ираном из-за сбитого самолета завершится иском в Международный суд ООН.

На прошлой неделе глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что иранская сторона готова прибыть для переговоров о компенсациях для Украины с 20 по 30 июля.