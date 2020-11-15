В Молдове посчитали почти все голоса, Санду уверенно побеждает

На выборах президента Молдовы завершился подсчет голосов на большинстве участков внутри страны.

Об этом сообщает из Кишинева корреспондент "Европейской правды".

По итогам подсчета протоколов с более 85% избирательных участков лидером гонки является экс-премьер Майя Санду. Ее поддержали более 51,6% избирателей, голоса которых подсчитаны. Действующего президент Игоря Додона поддержали менее 49,4% из этих избирателей.

Важно, что на данный момент завершен подсчет с участков, преимущественно расположенных внутри страны, включая участки для жителей Приднестровья. В то же время, голоса западной диаспоры еще не подсчитаны, поскольку там голосование завершилось позже.

Поскольку за рубежом было зарегистрировано рекордная явка (более 15% от всех голосов), и на этих участках подавляющее большинство голосует за Санду - можно рассчитывать, что с дальнейшим подсчетом результат Санду существенно возрастет.

Как сообщалось, ранее Игорь Додон заявил, что лидирует на выборах президента Молдовы, несмотря на экзит-полы. Накануне выборов Додон говорил, что рассчитывает защищать свою победу на улице.

О ситуации на выборах читайте в статье Битва за Молдову: как "чернухой" и поддержкой РФ спасают президентство Додона

В случае избрания Санду стоит рассчитывать на изменения в отношениях Украины и Молдовы - в команде Майи Санду обещают радикальные изменения.

"Президент Санду будет открыто говорить, что Крым - это территория Украины. Это будет явным отличием от нынешнего президента, риторика которого негативно отразилась на отношениях (Украины и Молдовы)", - объяснял ЕП ее однопартиец, вицеспикер парламента Михай Попшой.