Кулеба: реализация "Северного-потока-2" будет поражением американской дипломатии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускает, что США ищут более гибкие способы остановить российский газопровод "Северный поток-2", чем санкции, но если проект завершится - это, по его мнению, будет поражением американской дипломатии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

Дмитрий Кулеба рассказал, что работа по этому вопросу с Конгрессом и Государственным департаментом идет с момента, когда стало известно об отчете Госдепа. Он отметил, что это чувствительный вопрос, в котором "лучше избежать эмоций и поспешных оценок", и что Украина благодарна США за все, что уже было сделано для остановки этого проекта.

"Мы обеспокоены тем, что произошло это изменение в санкционный режиме - и не только мы ... Это сигнал о том, что действительно отношения с Германией являются фундаментально важными для США. Но очень не хочется видеть, что они являются более важными, чем отношения с другими преданными друзьями и партнерами США в Центральной Европе. Это не только Украина - это Польша, Словакия и ряд других стран", - сказал Дмитрий Кулеба.

"Хочу подчеркнуть, что официальная позиция США остается неизменной: они считают, что" Северный поток-2 "является плохим, ненужным проектом, и они стараются, как они утверждают, остановить его - просто менее конфликтным способ. Возможно я чего-то не знаю, мы все чего-то не знаем, и американская дипломатия сможет в более гибкий способ помешать его реализации. Но если этот проект таки будет реализован - это будет поражение американской дипломатии", - сказал глава МИД.

Он напомнил, что завершение строительства "Северного потока-2" создаст вызовы для экономики и безопасности Украины.

"Отсутствие потребности в сохранении и защите газотранспортной инфраструктуры в Украине будет дополнительным стимулом для агрессивных действий президента Путина", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

В то же время Госдепартамент США предложил ввести санкции в отношении четырех российских судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2", и четырех связанных с проектом компаний.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и десятки украинских парламентариев и представителей общественности обратились с открытым письмом к США и странам Европы, в котором призывают сохранить санкции против "Северного потока-2".

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а также Это серьезно: мы можем проиграть войну против "Северного потока-2".