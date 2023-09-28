Госдеп: Между Россией и КНДР продолжаются переговоры о предоставлении оружия

Государственный департамент США выразил обеспокоенность обсуждениями передачи вооружений между РФ и Северной Кореей, что почти наверняка продолжались во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге сказал представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

По его словам, в Госдепе считают, что все более сильные военные отношения между РФ и КНДР, включая дополнительные поставки оружия из Северной Кореи в Россию и передачу технологий из России в КНДР, еще больше подорвут глобальный режим нераспространения и будут нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, за которые голосовала сама РФ.

"Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что обсуждение вооружений между Россией и КНДР почти наверняка продолжались во время визита Ким Чен Ына в Россию, и мы считаем, что они продолжаются и после этого визита", – подчеркнул Миллер.

"Поэтому мы призываем КНДР придерживаться того, о чем она публично заявила, и воздержаться от поставок оружия в РФ", – добавил представитель Госдепа.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о росте опасности из-за углубления сотрудничества между Россией и КНДР.

Ранее сообщалось, что страны "Группы семи" опасаются, что Россия ведет переговоры с Северной Кореей об оружии в обмен на технологии для производства баллистических ракет.

В то же время топ-генерал США ранее высказал мнение, что потенциальная помощь России со стороны КНДР вряд ли будет иметь большое значение.

Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.