Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что проведение референдума о самоопределении Каталонии не обсуждается, после того, как президент автономного региона Пере Арагонес повторил свой призыв к его проведению.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv со ссылкой на EFE.

Санчес напомнил Арагонесу из левой сепаратистской партии ERC, что такой референдум, которого требуют сепаратистские силы, не соответствует Конституции Испании.

Уже после их встречи премьер заявил, что глава Каталонии настаивал на своем требовании проведения референдума для преодоления "конфликта суверенитета" с Испанским государством.

"Это должно быть решено с большей демократией, избирательными урнами и голосами... пришло время двигаться вперед. Мы сделаем это возможным", – цитирует Арагонеса испанское общественное телевидение RTVE.

Комментируя итоги встречи с каталонским лидером, Санчес отметил, что ERC и сепаратисты знают, какова позиция правительства и его лично.

"Отсюда, я считаю, что мы должны двигаться вперед к соглашению, которое укрепит самоуправление Каталонии", – подчеркнул испанский премьер.

Он отметил, что не просит ни одну партию отказаться от своих политических целей, имея в виду ERC и ее правого сепаратистского конкурента JxCat, но настаивает на том, что диалог всегда должен происходить в рамках конституции.

"В мире нет ни одной конституции, которая бы принимала и предусматривала сегрегацию части своей страны. Нет ее и в Испании. Поэтому с материальной точки зрения (референдум об отделении) не предусмотрен", – подчеркнул Санчес.

Премьер также призвал каталонские сепаратистские силы выполнить свой долг и предложить гражданам соглашение, а не споры и конфронтацию между Мадридом и Барселоной, как это случалось во времена правительств, возглавляемых партией Parido Popular в прошлом.

Как сообщает Catalunya Radio, среди договоренностей, достигнутых между двумя политиками, есть обязательство продвигать закон, гарантирующий многоязычие, чтобы граждане могли обращаться к государственной администрации на своем языке (испанском и каталонском) в течение первой половины 2024 года.

Накануне Санчес посетил Барселону и встретился с президентом Каталонии Пере Арагонесом, подтверждая намерения своего правительства добиться амнистии каталонских деятелей, причастных к референдуму за независимость 2017 года.

Как известно, Санчес снова стал премьером Испании в середине ноября благодаря поддержке семи законодателей JxCat в обмен на спорное соглашение об амнистии для тех, кому грозит судебный процесс из-за неудачной попытки провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

Испанская правая оппозиция активно выступает против амнистии, регулярно собирая десятки тысяч людей.

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