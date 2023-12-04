В Министерстве обороны США утверждают, что американская оборонная промышленность имеет недостаток мощностей, чтобы оставаться впереди в высокотехнологичной гонке вооружений с такими конкурентами, как Китай.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на неопубликованный проект нового отчета Пентагона об оборонной промышленности.

В документе говорится, что пандемия коронавируса обнажила уязвимость цепи поставок, а вторжение РФ в Украину и нападение ХАМАС на Израиль "обнаружили другой набор промышленных потребностей и соответствующих рисков", поскольку США пытаются производить оружие для поддержки Украины и Израиля.

"Стало понятно, что недостаточные производственные мощности и возможности поставки являются глубоко укоренившейся проблемой на всех уровнях цепей поставок", – утверждают в проекте отчета.

Отмечается, что в нынешнем виде оборонно-промышленная база США "не имеет достаточного потенциала, возможностей, реагирования или устойчивости, необходимых для удовлетворения полного спектра потребностей военного производства с необходимой скоростью и в необходимых масштабах".

В проекте своего отчета Пентагон отмечает, что Соединенные Штаты создают лучшее оружие в мире, но не могут производить его достаточно быстро.

"Это несоответствие представляет растущий стратегический риск, поскольку США сталкиваются с обязанностью поддерживать возможность активных боевых действий, одновременно сдерживая большую и технически более совершенную угрозу, надвигающуюся в Индо-Тихоокеанском регионе", – говорится в документе.

Промышленность Китая значительно превышает потенциал не только США, указывают авторы проекта отчета, но и совокупный объем производства их ключевых европейских и азиатских союзников.

Чтобы решить эту проблему, Министерство обороны США обещает развивать более устойчивые и инновационные цепи поставок, а также инвестировать в малый бизнес и больше внимания уделять инновациям.

"Мы должны поощрять участников всех типов: больших и малых, отечественных и иностранных, а также тех, кто ранее не имел отношения к Минобороны или оборонному производству. Нация должна сплотиться ради общей обороны", – резюмируют авторы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что союзники должны и в дальнейшем поддерживать Украину в развязанной РФ войне.

Перед этим глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят российскому президенту Владимиру Путину победить в развязанной им войне против Украины, а ХАМАС – в конфликте против Израиля.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что среди членов НАТО сохраняется решимость дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Также глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что страны НАТО не демонстрируют никаких признаков усталости от войны РФ против Украины.