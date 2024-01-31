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СМИ: Орбан говорил, что вступление Украины создаст новый центр силы в ЕС под гегемонией США

Среда, 31 января 2024, 12:18

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весной 2023 года во время закрытого заседания парламента утверждал, что вступление Украины в ЕС нарушит баланс сил в Европе и предоставит Соединенным Штатам слишком большое влияние в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает венгерское независимое издание Telex со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, говоря о геополитических рисках, Орбан непублично говорил венгерским законодателям, что вступление Украины создаст "центр силы" в ЕС, в котором будут доминировать США, как в военном, так и в политическом и экономическом плане.

По мнению премьера, которое приводят источники, эта северо-центральноевропейская зона будет включать три страны Балтии, Польшу, Украину и, в меньшей степени, Румынию.

"Надо быть готовыми, что цветная революция все еще может произойти в Беларуси", – пересказывают собеседники Telex слова Орбана, где он имел в виду серию протестов, которые вспыхнули в нескольких постсоветских странах ранее, и которые, утверждают в Москве, поддержали США.

По информации источников, глава венгерского правительства указал, что возможная белорусская революция, таким образом, создаст еще большую зону доминирования Соединенных Штатов.

СМИ: Орбан непублично признавал, что Венгрия не помешает движению Украины в ЕС

При этом, сообщает издание, Орбан принял во внимание численность населения в ЕС, подсчитав, что население стран Балтии, Польши и Украины превысит население Франции, так что эта зона, сказал он, будет более влиятельной, чем французская.

Венгерский премьер также сказал законодателям, что поделился этой теорией с Эммануэлем Макроном, но французский президент "не совсем четко понял, что к чему следует добавить", говорится в материале.

Как говорят собеседники Telex, Орбан также заявил, что новый "центр силы" будет экономическим тяжеловесом, что будет связано, среди прочего, с притоком американских инвестиций и ресурсов для восстановления Украины.

Все это, по его словам, приведет к тому, что "эта новая сила" будет "экономически сильнее Германии", утверждают источники.

Премьер также отметил, что эта стратегия, которую он называет "американо-польской", нарушит баланс сил внутри ЕС и уменьшит влияние доминирующей ныне немецко-французской оси.

По данным издания, Орбан при этом напомнил о своих предыдущих попытках сохранить нынешний статус-кво в ЕС, когда предлагалось дополнить франко-германскую ось Вышеградской четверкой – то есть Чехией, Польшей, Словакией и Венгрией.

По мнению венгерского лидера, этого не произошло из-за того, что Германия видела в четверке стран конкурента и пыталась ее развалить, сообщают источники, и именно поэтому, среди других причин, против Польши ввели санкции.

Ранее Орбан жаловался, что с присоединением Украины к ЕС вся поддержка для Центральной Европы – в том числе адресованная Венгрии – достанется Киеву.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз. Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом воздержаться.

Однако после этого Орбан заявил, что отказался от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

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