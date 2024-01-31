СМИ: Орбан говорил, что вступление Украины создаст новый центр силы в ЕС под гегемонией США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весной 2023 года во время закрытого заседания парламента утверждал, что вступление Украины в ЕС нарушит баланс сил в Европе и предоставит Соединенным Штатам слишком большое влияние в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает венгерское независимое издание Telex со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, говоря о геополитических рисках, Орбан непублично говорил венгерским законодателям, что вступление Украины создаст "центр силы" в ЕС, в котором будут доминировать США, как в военном, так и в политическом и экономическом плане.

По мнению премьера, которое приводят источники, эта северо-центральноевропейская зона будет включать три страны Балтии, Польшу, Украину и, в меньшей степени, Румынию.

"Надо быть готовыми, что цветная революция все еще может произойти в Беларуси", – пересказывают собеседники Telex слова Орбана, где он имел в виду серию протестов, которые вспыхнули в нескольких постсоветских странах ранее, и которые, утверждают в Москве, поддержали США.

По информации источников, глава венгерского правительства указал, что возможная белорусская революция, таким образом, создаст еще большую зону доминирования Соединенных Штатов.

При этом, сообщает издание, Орбан принял во внимание численность населения в ЕС, подсчитав, что население стран Балтии, Польши и Украины превысит население Франции, так что эта зона, сказал он, будет более влиятельной, чем французская.

Венгерский премьер также сказал законодателям, что поделился этой теорией с Эммануэлем Макроном, но французский президент "не совсем четко понял, что к чему следует добавить", говорится в материале.

Как говорят собеседники Telex, Орбан также заявил, что новый "центр силы" будет экономическим тяжеловесом, что будет связано, среди прочего, с притоком американских инвестиций и ресурсов для восстановления Украины.

Все это, по его словам, приведет к тому, что "эта новая сила" будет "экономически сильнее Германии", утверждают источники.

Премьер также отметил, что эта стратегия, которую он называет "американо-польской", нарушит баланс сил внутри ЕС и уменьшит влияние доминирующей ныне немецко-французской оси.

По данным издания, Орбан при этом напомнил о своих предыдущих попытках сохранить нынешний статус-кво в ЕС, когда предлагалось дополнить франко-германскую ось Вышеградской четверкой – то есть Чехией, Польшей, Словакией и Венгрией.

По мнению венгерского лидера, этого не произошло из-за того, что Германия видела в четверке стран конкурента и пыталась ее развалить, сообщают источники, и именно поэтому, среди других причин, против Польши ввели санкции.

Ранее Орбан жаловался, что с присоединением Украины к ЕС вся поддержка для Центральной Европы – в том числе адресованная Венгрии – достанется Киеву.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз. Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом воздержаться.

Однако после этого Орбан заявил, что отказался от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.