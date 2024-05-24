Германия отреагировала на призыв Греции и Польши к ЕС создать общий щит ПВО

Правительство Германии осторожно отреагировало на инициативу Греции и Польши по созданию новой европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) во главе с ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Заместитель спикера правительства Кристиане Хоффманн заявила в Берлине, что эта инициатива греческого и польского премьеров была принята к сведению.

Она также упомянула о действующем немецком проекте по укреплению ПВО в Европе "Небесный щит", в котором уже участвует 21 страна.

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Накануне сообщалось, что премьеры Греции Кириакос Мицотакис и Польши Дональд Туск обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой возглавить инициативу по созданию общего щита противовоздушной обороны (ПВО), который бы финансировался за счет ЕС.

Фон дер Ляйен подтвердила это предложение от премьеров обеих стран, когда снова призвала к созданию совместных оборонных проектов.

Ранее Туск анонсировал соглашение с Европейским инвестиционным банком, по которому Польша сможет привлечь до 300 млн евро на спутниковый компонент для защиты неба.

Перед этим президент Польши Анджей Дуда критиковал идею участия Польши в программе европейской противовоздушной обороны "Небесный щит", называя ее "немецким бизнес-проектом".

Туск на это ответил, что для него не имеет значения, "кто какой бизнес имеет в вопросах вооружения или обороны", а важно, чтобы Польша была в большей безопасности.