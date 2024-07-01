К альянсу Орбана в Европарламенте присоединятся ультраправые Португалии

Португальская праворадикальная партия Chega! ("Хватит") присоединится в Европарламенте к новой политической группе "Патриоты за Европу", соучредителем которой является венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Гаваши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Лидер партии Chega! Андре Вентура заявил в Facebook, что политсила может официально объявить о своем присоединении к "Патриотам за Европу" в среду.

Популярность партии Chega!, которая была основана в 2019 году, постоянно растет. На парламентских выборах в Португалии пять лет назад они получили один мандат, но в 2022 году – уже 12. Так партия стала третьей крупнейшей силой в португальском парламенте.

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На выборах в Европарламент 9 июня партия получила два мандата от избирателей. Политсила уделяет значительное внимание иммиграции, исламу и "политкорректности".

В воскресенье венгерский премьер Виктор Орбан, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль объявили о создании нового правого альянса в Европарламенте под названием "Патриоты за Европу".

По словам Орбана, они создают политическое образование, которое "очень быстро станет крупнейшей фракцией европейских правых".

Фракции Европарламента должны объявить свои названия и состав до 15 июля, в них должно быть не менее 23 парламентариев от минимум семи стран Евросоюза. Таким образом, альянс Орбана, Бабиша и Кикля еще должен заручиться поддержкой со стороны европарламентариев минимум четырех стран ЕС.

Итальянская партия "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини ранее приветствовала формирование группы "Патриоты за Европу".

Немецкие ультраправые увидели "новые возможности" в альянсе Орбана, Бабиша и Кикля.