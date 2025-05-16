Председатель военкомитета: ЕС хочет удвоить поставки Украине крупнокалиберных боеприпасов

Руководитель военного комитета Европейского Союза Роберт Бригер объявил, что Европейский Союз планирует в этом году удвоить поставки боеприпасов крупного калибра Украине.

Об этом он заявил в четверг, 15 мая, после встречи руководителей оборонных ведомств стран-членов ЕС в Брюсселе, передает Euronews, пишет "Европейская правда".

Бригер заявил, что ЕС хочет в этом году удвоить поставки боеприпасов крупного калибра для Украины.

"Цель – поставить 2 млн боеприпасов крупного калибра в вашу страну (Украину. – Ред.) в течение текущего года. То есть речь идет об удвоении количества, которое было поставлено в прошлом году", – сказал он журналистам после заседания.

По его словам, ЕС стимулирует страны-члены к увеличению производства боеприпасов.

"Мы пытаемся создать стимулы для государств-членов для более активного заказа, производства, используя контракты, заключенные через Европейское оборонное агентство", – пояснил он.

Руководитель военного комитета отметил, что Евросоюз рассматривает новые финансовые инициативы и усиление сотрудничества с украинской оборонной промышленностью.

Кроме того, он упомянул о необходимости усиления ресурсов для противодействия морской угрозе со стороны так называемого "теневого флота" Кремля. По словам главы Военного комитета ЕС, для обеспечения безопасности ЕС на море нужно больше кораблей.

Недавно СМИ писали, что в Еврокомиссии надеются, что до конца 2025 года количество переданных Украине боеприпасов благодаря европейским странам достигнет двух миллионов.

В Чехии сообщили, что в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов по всему миру обеспечили ежемесячные поставки Украине до сентября.

Норвегия анонсировала дополнительные более 400 млн евро на артиллерийские боеприпасы для Украины – средства будут использованы через "чешскую инициативу" и Европейский фонд мира.

В конце апреля Дания выделила более 42 млн евро на артиллерийские боеприпасы для Украины.