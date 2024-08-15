Страны Северной Европы усилят сотрудничество для противодействия шведским криминальным бандам

Страны Северной Европы усилят сотрудничество между полицией и создадут центр в Стокгольме, чтобы предотвратить распространение серьезной проблемы бандитской преступности в Швеции на Норвегию, Финляндию и Данию.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявили в шведском правительстве.

Шведские банды уже давно являются одними из самых жестоких в Европе, но в этом году 10 шведов – более половины из них несовершеннолетние – были обвинены в Дании в покушениях на убийство или хранении оружия, что вызвало тревогу и резкую критику в Дании.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что в ответ Швеция и Дания отправят полицейских на территорию друг друга.

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"Важной причиной для этого является возможность обмениваться информацией между нашими странами в режиме реального времени. Это позволит нам на более ранней стадии выявлять детей и молодежь, которые рискуют быть втянутыми в эти преступные сети, и предотвращать это", – сказал Стрёммер.

Кроме того, в Стокгольме будет создан Скандинавский центр полицейских из Финляндии, Норвегии и Дании. Норвежские и финские офицеры уже работают там, а датчане присоединятся через несколько недель.

Члены шведских банд нанимаются датскими бандами для насильственных нападений на конкурентов, и министр юстиции Дании Петер Гуммельгор заявил, что только с апреля было зафиксировано 25 таких случаев.

Он назвал их "детьми-солдатами" и сказал, что Швеция имеет "больную" культуру насилия, которая не желательна в Дании.

"Реальность сейчас такова, что не только Дания, но и значительная часть северных стран испытывает последствия долговременной неудачной иммиграционной и правовой политики Швеции, и мы относимся к этому чрезвычайно серьезно", – заявил Гуммельгор на пресс-конференции в среду.

Стрёммер сказал, что Дания также несет определенную ответственность за свои собственные банды, но согласился с большинством критики в отношении шведской проблемы банд.

В течение нескольких десятилетий Швеция проводила одну из самых щедрых иммиграционных политик в западном мире, но в последние годы она значительно ужесточила ее после резкого роста преступности, что в значительной степени связано с плохой интеграцией иммигрантов.

Швеция имеет самый высокий уровень насилия с применением оружия на душу населения в Европейском Союзе. В прошлом году 55 человек были застрелены в 363 отдельных инцидентах в стране с населением всего 10 миллионов человек. Для сравнения, в трех других северных странах вместе взятых произошло лишь шесть смертельных выстрелов.

Полиция утверждает, что шведские банды в некоторых случаях помогали проблемным подросткам в возрасте 14 лет сбежать из детских домов для выполнения заказных убийств в обмен на новую одежду, наличные и наркотики.

Только за прошедшую неделю по подозрениям в причастности к различным инцидентам в Дании задержали пятерых молодых шведов.

Последняя волна насильственных инцидентов связана с противостоянием преступных групп, имеющих отношение к наркоторговле. Преступники пытаются вербовать подростков на различные задания через Telegram, Instagram и Tiktok, обещая "быстрые деньги".

На этом фоне Дания усилила проверки на границе со Швецией.