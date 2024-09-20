Полиция Чехии поймала борца с украинскими флагами, избегавшего тюремного срока

Полиция Чехии задержала активиста Ярослава Попелку, который должен отбыть два месяца заключения в связи с призывом сорвать украинский флаг с Национального музея.

Об этом в пятницу сообщило Чешское телевидение, передает "Европейская правда".

Полиция объявила розыск мужчины после того, как он не явился в тюрьму отбывать наказание. Он находился в базе данных разыскиваемых лиц с августа.

"Осужденный Я.П. был передан полицией Чешской Республики для отбывания наказания на основании распоряжения об отбывании наказания", – сказала Ева Швиглерова, пресс-секретарь районного суда Праги 1.

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Попелка призывал к уничтожению украинских флагов в марте прошлого года на антиправительственной демонстрации в Праге. Кроме четырехмесячного условного наказания, суд также запретил ему находиться в столице в течение полутора лет за подстрекательство. Он нарушил этот запрет, за что в июне этого года суд отправил его в тюрьму на два месяца.

Он отрицал обвинения в отношении флага. Он настаивал на том, что совершил самое большее проступок. Но по мнению суда, он должен был знать, что поощряет поведение, которое не может быть осуществлено иначе, чем насильственным путем.

В связи с мартовской демонстрацией в прошлом году полиция возбудила несколько дел. Районный суд должен рассмотреть дело мужчины, который, по словам полиции, после демонстрации повредил автомобиль с украинскими номерами. В середине мая он приговорил 31-летнего мужчину к шести месяцам лишения свободы условно за публичное одобрение военных преступлений.

Согласно приговору, на нем были шевроны с буквой Z и логотипом российской ЧВК "Вагнер", которые он носил на демонстрации. Суд также запретил мужчине находиться в Праге в течение года, а также он должен заплатить 12 тысяч крон штрафа.