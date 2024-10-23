У канцлера Германии Олафа Шольца прохладно отреагировали на идею министра финансов Кристиана Линднера пересмотреть правовой статус украинских беженцев, чтобы уменьшить расходы на социальные выплаты и привлечь больше украинцев, получающих пособие, на рынок труда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Линднер предлагает заменить выплаты, которые сейчас получают украинцы наравне с другими резидентами страны (так называемые Bürgergeld, деньги для граждан), льготами для искателей убежища с инструментами политики на рынке труда.

Он также хочет, чтобы в будущем получателям помощи возмещались расходы на жилье по фиксированной ставке, а не по фактическим затратам.

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Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что канцлер Олаф Шольц "принял к сведению заявление министра финансов".

"Но пока в федеральном правительстве нет никаких общих планов на этот счет", – продолжил он.

Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

Сам Шольц ранее призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли приют в стране, устроиться на работу.

Правительство Германии недавно уже согласовало законопроект, вводящий более жесткие требования для получателей Bürgergeld.