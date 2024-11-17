Туск: Путина не остановить звонками, следующие недели будут решающими

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что последняя атака России против Украины доказала недейственность телефонной дипломатии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Премьер Польши подчеркнул, что телефонная дипломатия не заменит реальной поддержки Украины со стороны всего Запада.

"Никто не остановит Путина телефонными звонками. Атака прошлой ночью, одна из крупнейших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку Украины со стороны всего Запада.

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Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего", – подчеркнул Туск.

No-one will stop Putin with phone calls. The attack last night, one of the biggest in this war, has proved that telephone diplomacy cannot replace real support from the whole West for Ukraine. The next weeks will be decisive, not only for the war itself, but also for our future. – Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2024

В ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины 210 ракетами и БПЛА, из них 144 уничтожены.

Президент Молдовы Майя Санду решительно осудила последнюю массированную атаку России против украинских объектов энергетической инфраструктуры.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что последняя массированная ракетная атака России против Украины является ответом военного преступника Владимира Путина тем, кто звонил или посещал его в последнее время.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".