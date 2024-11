Туск: Путина не остановить звонками, следующие недели будут решающими

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что последняя атака России против Украины доказала недейственность телефонной дипломатии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Премьер Польши подчеркнул, что телефонная дипломатия не заменит реальной поддержки Украины со стороны всего Запада.

"Никто не остановит Путина телефонными звонками. Атака прошлой ночью, одна из крупнейших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку Украины со стороны всего Запада.

Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего", – подчеркнул Туск.

No-one will stop Putin with phone calls. The attack last night, one of the biggest in this war, has proved that telephone diplomacy cannot replace real support from the whole West for Ukraine. The next weeks will be decisive, not only for the war itself, but also for our future.