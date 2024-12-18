В правительстве ФРГ допускают увеличение численности Бундесвера до 230 тысяч

Германия может увеличить численность своих Вооруженных сил до 230 тысяч военнослужащих, чтобы укрепить свою обороноспособность и иметь возможность выполнять обязательства НАТО.

Об этом в среду, 18 декабря, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время выступления в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сейчас Бундесвер насчитывает около 180 тысяч военнослужащих – примерно на 20 тысяч человек меньше текущей цели, причиной чему является проблема с набором в армию.

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"Мы планируем увеличить количество военнослужащих до 203 тысяч и, вероятно, приблизиться к 230 тысячам, учитывая целевые показатели сил и средств НАТО", – заявил Писториус.

По внутренним оценкам НАТО, Альянсу понадобится от 35 до 50 дополнительных бригад для своих планов защиты от возможного нападения России.

По этому сценарию Германии, которая обычно обеспечивает около 10% сил и средств НАТО, понадобится 3-5 дополнительных бригад – или 20-30 тысяч дополнительных солдат.

Как сообщалось, потребности Бундесвера в личном составе, по оценке Министерства обороны Германии, больше, чем считалось ранее, учитывая одобренные в 2023 году оборонные планы Североатлантического Альянса.

Дополнительно ведомство Бориса Писториуса планирует значительно усилить резерв Бундесвера, который должен насчитывать до 60 тысяч мужчин и женщин.