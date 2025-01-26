Глава МИД Германии: Европа держит двери открытыми для демократической и свободной Беларуси

Глава МИД Германии Анналена Бербок в день так называемых "выборов" президента Беларуси, где на седьмой срок переизбирается Александр Лукашенко, заявила о готовности европейцев принять в свою семью демократическую и свободную Беларусь.

Об этом Бербок написала в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Бербок заявила о глубоком уважении к мужеству лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и отважных белорусов.

"Они показывают нам, насколько важна борьба за нашу демократию в Европе. Европейская семья держит свои двери открытыми для демократической и свободной Беларуси", – отметила Бербок.

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Она подчеркнула, что в день "выборов" у народа Беларуси не было выбора, а вместо свободных и честных выборов и жизни без страха и произвола белорусы ежедневно сталкиваются с угнетением, репрессиями и нарушениями прав человека.

"Более 1200 человек в Беларуси продолжают невинно оставаться заключенными только за то, что они имели смелость высказать свое мнение. Мы не забудем их. Все политические заключенные должны быть освобождены, а жестокие репрессии должны прекратиться", – заявила Бербок.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в совместном заявлении объявили о фиктивности "выборов" президента Беларуси 26 января.

Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.

А пес Лукашенко надзюрил на участок, где голосовал хозяин.