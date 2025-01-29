Премьер Дании довольна, что гренландцы не поддерживают присоединение к США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила удовлетворение после того, как опрос показал, что подавляющее большинство гренландцев не хотят быть частью Соединенных Штатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Согласно новому опросу, 85% населения самоуправляемой датской территории выступают против идеи присоединения к США.

Опрос также показал, что только 8% гренландцев приняли бы американское гражданство, если бы им пришлось выбирать между датским и американским паспортом.

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"Я счастлива, если этот опрос является выражением того, что многие гренландцы смогут увидеть продолжение тесного сотрудничества с Данией", – сказала Фредериксен во вторник. Опрос был проведен исследовательской компанией Verian для национальной газеты Sermitsiaq в Гренландии и издания Berlingske в Дании.

Новый президент США Дональд Трамп назвал приобретение права собственности на арктический остров "абсолютной необходимостью" и отказался исключить использование военной силы или экономического принуждения для этого.

В то время как Фредериксен надеется углубить связи с Гренландией, которая является датской территорией с 1953 года и колонией задолго до этого, премьер-министр острова Муте Эгеде призвал к независимости от Дании, намекая на проведение референдума в этом году в своем новогоднем обращении.

"Мы не хотим быть датчанами. Мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами", – сказал он журналистам ранее в этом месяце.

Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.

Между тем, по данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

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