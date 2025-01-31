Bloomberg: Британия пойдет на уступку ЕС в переговорах о перезапуске отношений

Великобритания стремится договориться с Европейским Союзом о схеме мобильности молодежи, на которой настаивает Брюссель, в рамках более широких переговоров для усиления отношений в области обороны и торговли.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнало агентство Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, Великобритания начала обсуждать возможность выполнить ключевое требование ЕС – способствовать регулярным студенческим обменам, избегая при этом увеличения чистой миграции.

В Брюсселе в прошлом году предложили Британии заключить соглашение, согласно которому граждане ЕС и британцы в возрасте от 18 до 30 лет смогут оставаться в стране назначения в течение четырех лет.

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Новый премьер Британии Кир Стармер заявлял, что у его правительства нет планов по программе мобильности молодежи, но, по данным Bloomberg, в Лондоне ищут компромиссные варианты, которые можно предложить ЕС.

Это вызвано в частности стремлением правительства Стармера достичь прогресса в переговорах с ЕС об обновлении отношений, которые бы касались вопросов торговли и обороны – что было обещанием Лейбористской партии перед выборами в июле 2024 года.

В Британии, как пишет Bloomberg, рассчитывают на начало детальных переговоров с ЕС после двустороннего саммита, запланированного на апрель 2025 года.

СМИ ранее сообщили, что руководитель аппарата премьера Британии Максвини в декабре 2024 года совершил непубличный визит в Брюссель в рамках усилий Лондона по налаживанию отношений с ЕС.

Кроме того, британское правительство хочет нанять переговорщика с Евросоюзом.