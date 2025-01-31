В горах Румынии ищут пятерых украинцев, от которых ничего не слышали 20 дней

Румынские спасатели разыскивают пятерых граждан Украины, которые отправились в Румынию, намереваясь пересечь границу через горы, и не подавали никаких вестей в течение 20 дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Digi24.

Спасатели вместе с офицерами пограничной полиции из структуры отправились в пятницу, 31 января, на поиски молодых украинцев, разделенных на две группы, которые отправились в Румынию три недели назад.

Их семьи подали официальный запрос на розыск, указывая, что они могли прибыть в Румынию и от них нет никаких вестей уже 20 дней.

Реклама:

"К сожалению, родственники не смогли предоставить никаких зацепок, которые бы помогли в поисках, предполагая лишь, что разыскиваемые путешествовали определенными маршрутами, которые привели бы их в район горы Поп Иван, который является одним из самых сложных и опасных районов", – заявили в спасательной службе Марамуреш.

Там отметили, что поиски происходили с помощью беспилотников, но "после более чем шести часов поисков, поиски были прерваны". Их возобновят, когда спасатели будут иметь больше информации о пропавших.

Это не первый случай, когда украинцы теряются в румынских горах.

Месяц назад румынские спасатели получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находились в одном из самых сложных районов румынской части Мармаросов. Их нашли через сутки.

В начале декабря 2024 года в этом районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с многомесячным котенком.