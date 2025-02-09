Страны Балтии окончательно синхронизировали свои энергосистемы с Европой

Литва, Латвия и Эстония синхронизировали свои электросети с континентальной Европой в воскресенье после 14.00.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Несколько минут назад я получил отличную новость – синхронизация балтийской энергосистемы с сетями континентальной Европы была успешно завершена", – заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

Он назвал синхронизацию историческим моментом, который знаменует собой завершение долгого пути Литвы, Латвии и Эстонии к энергетической независимости.

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"Времена политического давления и шантажа наконец закончились", – сказал Науседа.

Президент поблагодарил всех, кто присоединился к этому проекту: от технического персонала до бывших или нынешних лидеров стран.

Три страны Балтии отсоединились от российской электроэнергетической системы (ОЭС/UPS), которая начала работать еще в советское время, бесперебойно в субботу утром и работали в изолированном режиме до второй половины дня в воскресенье.

Страны Балтии соединены с континентальной европейской синхронной зоной через литовско-польскую линию электропередач LitPol Link.

Кроме наземного энергосоединения Литва-Польша LitPol Link, через которое состоялась синхронизация, страны Балтии также соединены с Северной Европой – морским соединением Литва-Швеция NordBalt и морскими соединениями Эстония-Финляндия EstLink 1 и EstLink2.

К 2030 году планируется построить еще одно наземное сообщение между Литвой и Польшей – Harmony Link, предназначенное для торговли.

"Harmony Link будет способствовать стабильным операциям синхронизации и торговли электроэнергией, обеспечивая конкурентные цены для населения и промышленности", – сказал Науседа.

Напомним, еще в июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года. Отсоединение состоялось 8 февраля.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал это "знаменательным днем „, а его предшественница на этом посту, ныне главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала это событие "победой свободы и европейского единства".

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выразил убеждение, что отсоединение трех стран Балтии от энергосистемы РФ укрепляет энергетическую безопасность балтийских государств.