В Турции задержали десятки людей за поддержку мэра Стамбула в соцсетях

В Турции задержали несколько десятков человек по обвинению в "провокационных" сообщениях в социальных сетях после того, как власти задержали оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в стране задержали 37 человек, обвиняемых в "провокационных" постах.

Отмечается, что после задержания Имамоглу и 105 других лиц турецкие власти обнаружили 261 аккаунт в социальных сетях, в том числе 62 за рубежом, которые якобы имели "провокационные посты, подстрекающие к преступлениям и ненависти". Поэтому правоохранители продолжают разыскивать остальных подозреваемых.

Турецкий министр добавил, что в течение 24 часов после задержания Имамоглу в социальной сети X было распространено 18,6 млн сообщений о нем.

Отметим, в Турции вспыхнули массовые протесты после того, как власти задержали Имамоглу.

Власти перекрыли дороги в Стамбуле и ввели четырехдневный запрет на проведение демонстраций, чтобы предотвратить протесты после ареста Имамоглу. Однако протестующие все равно вышли на улицы, а также устроили акции в университетских кампусах и на станциях метро.

Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые, согласно конституции, должны состояться до 2028 года.

В то же время против Имамоглу возбудили несколько уголовных дел.