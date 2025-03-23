СМИ: в Белом доме все еще надеются достичь полного перемирия в войне до 20 апреля

США все еще надеются, что широкое перемирие в войне России в Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель, даже несмотря на то, что Кремль не спешит с этим.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии до 20 апреля, на которое в этом году приходится Пасха, но признает, что этот график может быть нарушен, учитывая большие разногласия между позициями двух сторон, говорят люди, знакомые с планами. Они попросили не называть их имен, чтобы обсудить вопросы, которые не являются публичными.

Трамп пообещал обеспечить быстрое урегулирование трехлетней войны еще до того, как вступил в должность, но прогресс был ограниченным. В ближайшие дни американские чиновники встретятся отдельно с российскими и украинскими представителями в Саудовской Аравии для проведения первых таких параллельных переговоров с первых недель российского вторжения.

"Я считаю, что мы довольно скоро достигнем полного прекращения огня", – заявил президент Дональд Трамп журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, что атаки продолжаются, несмотря на соглашение об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре, которое он объявил после телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным во вторник.

А в субботу Трамп заявил, что усилия по сдерживанию российско-украинской войны от эскалации "в определенной степени" под контролем.

Россия выдвинула максималистские требования к любому соглашению, включая прекращение поставок оружия Украине – позицию, которую Киев и его союзники отвергли. Белый дом, который в начале этого месяца ненадолго приостановил поставки жизненно необходимого оружия, чтобы оказать давление на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения, говорят собеседники.

"Мы работаем над прекращением огня и установлением длительного мира. Мы не позволим, чтобы условия переговоров или сроки обсуждались в средствах массовой информации", – заявил представитель Белого дома Брайан Хьюз.

Европейские чиновники опасаются, что стремление Трампа к дипломатическому триумфу приведет к тому, что он пожертвует интересами Украины, согласившись на условия, которые сделают страну уязвимой к будущим российским атакам. Они утверждают, что Путин тянет время, чтобы получить больше уступок от Трампа и больше успехов на поле боя.

Требование Путина остановить помощь отвергли уже несколько стран. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что продолжат оказывать Украине военную помощь.

Такую же позицию высказали и в Великобритании.

Отметим, что американский президент Дональд Трамп заявил, что во время его телефонного разговора с Путиным они не обсуждали тему помощи Украине.