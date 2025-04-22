Главы МИД Украины и Франции провели разговор накануне встречи с США в Лондоне

Главы МИД Украины Андрей Сибига и Франции Жан-Ноэль Барро скоординировали позиции накануне следующих международных встреч для восстановления мира.

Об этом Сибига рассказал в соцсети Х в понедельник вечером, пишет "Европейская правда".

Сибига подчеркнул, что ценит лидерство Франции в мирных усилиях и будущих гарантиях безопасности для Украины.

"Я только что провел содержательный разговор с моим французским коллегой и другом Жаном-Ноэлем Барро. Мы скоординировали наши позиции накануне важных международных событий и следующих шагов к восстановлению справедливого и всеобъемлющего мира", – написал Сибига в соцсети Х.

23 апреля в Лондоне состоится встреча, где США, Украина и ее европейские союзники будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне.

В составе украинской делегации будут руководитель ОПУ Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Американскую сторону, по данным Bloomberg, будут представлять госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Со стороны европейских государств – Великобритании, Франции и Германии – будут присутствовать министры иностранных дел и советники по национальной безопасности.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что на прошлой неделе в Париже американцы представили украинской делегации свои "мирные идеи". Они ожидают, что на встрече в Лондоне Украина даст свой ответ.

Предложения США, по данным издания, предусматривают потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и неприсоединение Украины к НАТО.