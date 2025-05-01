В Конгрессе США назвали соглашение о недрах вымогательством и призвали давить на Путина
Влиятельный член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Грегори В. Микс назвал вымогательством экономическое соглашение, подписанное Соединенными Штатами и Украиной, и посоветовал обратить внимание на настоящее препятствие на пути к миру.
Об этом говорится в заявлении конгрессмена на сайте Палаты представителей, передает "Европейская правда".
"С подписанием Дональдом Трампом вымогательского соглашения в условиях, когда Украина продолжает защищаться от незаконной агрессии России, я надеюсь, что администрация теперь сможет обратить внимание на настоящее препятствие на пути к миру: Владимира Путина", – заявил Микс.
Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно демонстрировал готовность к переговорам с целью достижения устойчивого мира: "Теперь пришло время Трампу оказать давление на Путина там, где это необходимо".
По его словам, Трамп должен сотрудничать с Конгрессом, чтобы оказать давление на Путина и четко дать понять, что если Россия не будет готова пойти на реальные уступки и принять участие в мирном процессе, США совместно с партнерами и союзниками будут принимать серьезные меры.
"Это включает привлечение России к ответственности за военные преступления, дополнительную поддержку безопасности Украины, усиление санкций против России и финансирование восстановления Украины за счет замороженных активов России", – уточнил конгрессмен.
"К сожалению, Дональд Трамп до сих пор демонстрировал только слабость, капитулируя перед Путиным на каждом шагу, не получив ничего взамен и сосредоточившись на нападках на Зеленского и Украину. Ни для кого не новость, что Владимир Путин является тираном и будет реагировать только на решительные действия", – добавил он.
В конце суток 30 апреля официально объявили, что Украина и США подписали так называемое "соглашение о недрах".
Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.
"ЕвроПравда" писала, что соглашение между правительствами США и Украины "о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления" оставляет не детализированными ряд важных положений двустороннего сотрудничества и фиксирует прежде всего базовые, политические параметры.