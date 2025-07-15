Каллас призвала США "разделить бремя" схемы Трампа по продаже оружия Украине

Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас призвала США "разделить бремя" военной помощи Украине, комментируя предложение Дональда Трампа о продаже оружия через НАТО.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам во вторник, сообщает "Европейская правда".

Каллас сказала, что ЕС приветствует заявление Трампа о продаже оружия НАТО и дальнейшей его поставке Украине, при этом призвав США "разделить бремя" этого плана.

В беседе с журналистами она пояснила, что считает: "если мы платим за это оружие, то это наша поддержка – то есть это поддержка Европы, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине".

"Поэтому мы призываем всех делать то же самое. Понимаете, если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, то это не значит, что вы его предоставляете, не так ли?" – сказала главная дипломатка ЕС.

Накануне Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Тогда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждал, что в проекте хотят принять участие Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.

Свою готовность присоединиться к схеме Трампа подтвердили Германия и Швеция. А премьер-министр Финляндии Петтери Орпо приветствовал инициативу и подчеркнул, что его страна еще не приняла решение об участии в ней.