СМИ: часть оружия США, закупленного за средства стран НАТО, уже в Украине – больше в пути

В Украину прибыло первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL – и в ближайшее время ожидаются новые поставки.

Об этом "Суспильному" сообщил представитель НАТО, пишет "Европейская правда".

По его словам, еще больше пакетов помощи "уже в пути". Сейчас в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) профинансировано четыре пакета.

Накануне администрация Дональда Трампа подтвердила, что Украина вскоре впервые получит помощь от союзников НАТО со складов США в рамках механизма PURL.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на два источника, что первые пакеты американской помощи в сфере вооружения для Украины одобрены администрацией Трампа и могут быть вскоре отправлены.

Президент Владимир Зеленский рассказал в среду, что в двух пакетах в рамках поддержки PURL будут содержаться ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Himars.