Послы ЕС соберутся 19 сентября в Брюсселе на презентацию 19-го пакета санкций против РФ
В пятницу, 19 сентября, в Брюсселе состоится внеочередное заседание Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper), на котором послам 27 государств Европейского союза будет представлен новый, 19-й пакет санкций ЕС против России.
Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС.
Дипломаты Евросоюза в Брюсселе в пятницу узнают, что войдёт в 19-й пакет санкций против России.
"Я подтверждаю, что на завтра созвано внеочередное заседание Coreper", – сообщил "ЕвроПравде" один из дипломатов.
Он уточнил, что заседание начнётся в 13:30 по киевскому времени.
Другие дипломатические собеседники сообщили, что главной темой внеочередного заседания послов ЕС в Брюсселе станет презентация Европейской комиссией проекта нового, 19-го пакета санкций против России.
Источники "Европейской правды" ранее сообщали, что Европейская комиссия планирует презентовать новый, 19-й пакет санкций против России в пятницу, 19 сентября.
Ранее собеседники "ЕвроПравды" сообщили, что презентацию 19-го пакета санкций ЕС против РФ отложили. По данным источников, работа может быть завершена в конце недели.
Также СМИ писали, что Евросоюз отложил официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как американский президент потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.
В свою очередь, в Офисе президента Украины поделились ожиданиями от 19-го пакета санкций ЕС против России.