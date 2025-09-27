Что известно о гибридной атаке РФ на Европу и каким будет ответ

События этой недели в Дании очень похожи на тестирование нового метода гибридной войны Кремля против Европы. К сожалению, пока успешного.

Еще никогда не доходило до того, чтобы из-за неизвестных беспилотников приходилось на много часов закрывать европейские аэропорты, а все структуры безопасности не могли ничего с этим поделать.

Подробнее о "дроновых проблемах" у одного из важных союзников Украины читайте в статье журналистки "Европейской правды" Марии Емец Дания под атакой: как дроны добрались до стратегических объектов и как ответит страна НАТО. Далее – краткое изложение.

Вечером 22 сентября в 20:30 аэропорту Копенгагена пришлось приостановить работу из-за присутствия рядом "двух-трех больших дронов".

Из-за этой провокации аэропорт возобновил работу через четыре часа.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала ситуацию "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и сказала, что не может исключать причастность России.

"Очевидно, это сделали, чтобы нарушить спокойствие и вызвать волнение. Чтобы создать беспокойство. Посмотреть, как далеко можно зайти и испытать пределы", – сказала Фредериксен.

В тот же день из-за присутствия БПЛА закрыли и аэропорт норвежской столицы Осло, что также создало проблемы для многих рейсов.

Однако для Дании эта история имела продолжение – вечером 24 сентября неизвестные беспилотники зафиксировали возле аэропорта Ольборга на севере страны, а также южнее в Ютландии в районе городов Эсбьерг, Скридструп, Сондерборг.

Причем дроны заметили возле военных баз.

Утром следующего дня с экстренной пресс-конференцией выступили ключевые должностные лица безопасности Дании.

Министр обороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что это гибридная атака с использованием различных типов дронов, и речь идет о "систематических действиях", представляющих угрозу для безопасности Дании.

"Уже понятно, что мы увидим больше гибридных инцидентов. Дания должна быть еще более готова противодействовать таким инцидентам в будущем", – подчеркнул Поульсен.

А министр юстиции Петер Хуммельгор заявил, что цель таких гибридных атак – посеять страх: "Они направлены на то, чтобы создать раскол, чтобы напугать".

Уверенность в причастности Москвы между строк читается во всех заявлениях чиновников, но довольно прямолинейные предположения прозвучали от чиновников за пределами страны.

"Подозрение очень очевидно: это часть стратегии Путина – хотя мы не можем сейчас сказать ничего конкретного... Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", – прокомментировал министр обороны Германии Борис Писториус.

Между тем в СМИ появились первые намеки, как загадочные беспилотники могли "из ниоткуда" появиться в Дании. Предполагают, что беспилотники могли вылететь с военного корабля России, который уже несколько дней стоит у берегов Дании.

В правительстве Дании заявили о планах приобрести дроны-перехватчики, которые позволили бы эффективно и безопасно охотиться за беспилотниками.

Также хотят быстро внести поправки в законодательство, чтобы ответственные за инфраструктуру имели более широкие возможности для противодействия беспилотникам возле своих объектов.

Проблемы у еще одного важного союзника Украины – однозначно плохая новость.

Хорошая же новость – в том, что Украина имеет самый передовой опыт в сфере беспилотных технологий, которым готова делиться с партнерами, и тем более с теми, кто показал себя настоящими друзьями.

