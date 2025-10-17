В Кремле говорят, что встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель

Слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в течение двух недель символизируют общее понимание о необходимости "не откладывать переговоры в долгий ящик".

Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского правителя Дмитрий Песков, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Песков подтвердил, что саммит в Будапеште может пройти в течение двух недель.

"Она (встреча) действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание – что не нужно ничего откладывать в долгий ящик", – сказал Песков журналистам в пятницу.

У представителя Кремля также поинтересовались, известно ли, где может состояться встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио.

"Они будут договариваться и сами об этом расскажут", – ответил Песков.

В Кремле пока не знают, как именно правитель России отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Трамп после разговора заявил, что Путину "не понравилась" идея о предоставлении Украине Tomahawk, и высказал мнение, что сейчас "не идеальное время" для вторичных санкций, которые уменьшат доходы РФ от продажи энергоресурсов.